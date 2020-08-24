Пашаев вновь стал адвокатом Ефремова
Смотрите также
Джеймс Ганн представил фанатам новых членов «Отряда самоубийц»
Футболист «Локомотива» Баринов получил травму крестообразной связки
Дочь Юлии Зиминой на свадьбе матери появилась в платье принцессы
Путин назвал безработицу одной из главных проблем России
Школы Москвы откроются 1 сентября в очном режиме
После гибели пяти человек в сливной яме под Воронежем возбудили дело
Мишустину показали боевую машину поддержки танков «Терминатор»
В Госдуме разработали законопроект о выплатах «на школу»
Российский боксёр Поветкин нокаутом победил британца Уайта
Екатерина Климова сняла свою обнаженную тренировку в саду
Немецкие врачи оценили состояние Навального как стабильное
Адвокат Ефремова Пашаев объяснил свою отставку на видео
Суд отложил заседание по делу Ефремова на 31 августа
Адвокат пообещал сенсацию на суде по делу Ефремова
Михаил Ефремов согласился признать вину при одном условии
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии
Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы
Пашаев вновь стал адвокатом Ефремова
Треть россиян планируют отказаться от ОСАГО из-за подорожания
В Минске задержали двух членов координационного совета оппозиции
В АТОР рассказали об используемых россиянами способах выезда в Европу
После гибели пяти человек в сливной яме под Воронежем возбудили дело
В Росавиации не комментируют возобновление авиасообщения с рядом стран
Адвокат Эльман Пашаев вновь стал адвокатом актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал источник, знакомый с ситуацией.В источнике
С чего всё началось
Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом Пашаевым
Адвокат потерпевших по делу актера Михаила Ефремова Александр Добровинский подтвердил, что Пашаев вновь стал адвокатом актера, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом.
ТАСС08:55
Подробнее о событии