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Вести.Ru
Вести.Ru

Пашаев вновь стал адвокатом Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев вновь стал адвокатом актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал источник, знакомый с ситуацией.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом Пашаевым

Адвокат потерпевших по делу актера Михаила Ефремова Александр Добровинский подтвердил, что Пашаев вновь стал адвокатом актера, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом.
ТАСС08:55
Подробнее о событии
РБК

Эльман Пашаев снова стал адвокатом Михаила Ефремова

РБК09:10
РИА Новости

Пашаев снова стал адвокатом Ефремова

РИА Новости09:30
Коммерсантъ

Пашаев снова стал адвокатом Ефремова

Коммерсантъ09:15
Ёлдаш

Ефремов не может без Пашаева

Ёлдаш09:30
ТАСС

Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом Пашаевым

ТАСС08:55
Пятый канал

«Это не новость!»: Добровинский о возобновлении защиты адвокатом Пашаевым Ефремова

Пятый канал10:30
ТК Звезда

Пашаев подтвердил, что вновь стал адвокатом Ефремова

ТК Звезда08:57

Турчинов заявил о возможности Зеленского начать наступление на Крым

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов заявил, что у президента Владимира Зеленского есть возможность начать наступление на Крым.
Турчинов заявил о возможности Зеленского начать наступление на Крым
Lenta.ru08:16
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МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены

"Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской республики", - сообщили Смоленской площади.
Российская газета09:27
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Школы Москвы откроются 1 сентября в очном режиме

Оперативный штаб Москвы сообщил, что столичные школы начнут работу 1 сентября в стандартном - очном - режиме, дистанционное обучение не планируется ни по отдельным предметам, ни в отдельных учебных заведениях.
Московский Комсомолец05:19
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Полицейские составили протокол на главу разведки ВМФ России

В Санкт-Петербурге полицейские составили протокол на главу разведывательного управления Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) России контр-адмирала Олега Апишева за тонированные стекла его автомобиля Toyota Land Cruiser.
Lenta.ru10:05
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Мишустину показали боевую машину поддержки танков «Терминатор»

Особое внимание участников форума "Армия-2020" привлекла боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", которую министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал "самым сильным и страшным оружием против танков".
Экономика сегоднявчера в 07:53
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Немецкие врачи оценили состояние Навального как стабильное

Врачи берлинской клиники «Шарите», куда из Омска был доставлен находящийся в коме основатель ФБК Алексей Навальный, оценивают его состояние как стабильное, сообщил главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский.
Ведомости02:54
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