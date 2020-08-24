Пашаев вновь стал адвокатом Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев вновь стал адвокатом актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал источник, знакомый с ситуацией.