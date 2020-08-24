Пашаев вновь стал адвокатом Ефремова
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Пашаев вновь стал адвокатом Ефремова
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Адвокат Эльман Пашаев вновь стал адвокатом актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал источник, знакомый с ситуацией.В источнике
С чего всё началось
Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом Пашаевым
Адвокат потерпевших по делу актера Михаила Ефремова Александр Добровинский подтвердил, что Пашаев вновь стал адвокатом актера, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом.
ТАСС08:55
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