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Вести.Ru
Вести.Ru

Пашаев вновь стал адвокатом Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев вновь стал адвокатом актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал источник, знакомый с ситуацией.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом Пашаевым

Адвокат потерпевших по делу актера Михаила Ефремова Александр Добровинский подтвердил, что Пашаев вновь стал адвокатом актера, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом.
ТАСС08:55
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Ёлдаш

Ефремов не может без Пашаева

Ёлдаш09:30
РИА Новости

Пашаев снова стал адвокатом Ефремова

РИА Новости09:30
ТК Звезда

Пашаев подтвердил, что вновь стал адвокатом Ефремова

ТК Звезда08:57
РБК

Эльман Пашаев снова стал адвокатом Михаила Ефремова

РБК09:10
ТАСС

Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом Пашаевым

ТАСС08:55
Пятый канал

«Это не новость!»: Добровинский о возобновлении защиты адвокатом Пашаевым Ефремова

Пятый канал10:30
Коммерсантъ

Пашаев снова стал адвокатом Ефремова

Коммерсантъ09:15

Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального

Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями.
Областная газета12:40

Первый российский моноблок на ARM-процессоре «Байкал-М» будет стоить от 150 000 рублей

Компания «Эдельвейс», по сообщению CNews, создала первый моноблочный компьютер с сенсорным дисплеем на российском процессоре «Байкал-М»: новинка предоставлена для тестирования ряду организаций.
3DNews08:31
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Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального

Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального.
РБК12:28
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Раскрыт секрет зажигательного предвыборного танца Ельцина в 1996 году

Секрет зажигательного танца политика раскрыл организатор его предвыборной кампании Сергей Лисовский в опубликованной на YouTube шестой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.
Lenta.ru13:08
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Употребление кофе защищает от рака печени

Австралийские ученые утверждают, что необходимо выпивать всего лишь две чашки кофе в день, чтобы в разы уменьшить риск этого тяжелейшего заболевания.2-3 чашки в день снижают риск заболевания на 38%, риск смерти - на 46 %.
Уфимские Заметки12:50
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