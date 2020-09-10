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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Пашаев заявил, что его работа с Ефремовым завершилась после приговора

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что его работа с актером Михаилом Ефремовым завершилась после того, как суд вынес его подзащитному приговор. Если актер захочет снова воспользоваться услугами Пашаева, он заключит с ним новый договор.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Пашаев заявил, что его работа с Ефремовым закончилась после приговора

Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что его работа с актером Михаилом Ефремовым закончилась после приговора, продолжится ли она дальше, решать Ефремову.
ТАССвчера в 03:15
Подробнее о событии
ТАСС

Пашаев заявил, что его работа с Ефремовым закончилась после приговора

ТАССвчера в 03:15
News.ru

Пашаев заявил, что работал с Ефремовым безвозмездно

News.ruвчера в 10:51
Комсомольская правда

Пашаев заявил об окончании работы с Ефремовым

Комсомольская правдавчера в 04:47
Телеканал 360°

Пашаев объявил об окончании работы с Ефремовым

Телеканал 360°вчера в 03:16
Москва 24

Пашаев заявил, что закончил работу с Ефремовым

Москва 24вчера в 10:58
Русская Планета

Отношения Ефремова с Пашаевым закончились вчерашним приговором. Семья ищет адвоката

Русская Планета9 сентября в 07:59
Газета.Ru

Адвокат Пашаев ответил на слухи о прекращении работы с Ефремовым

Газета.Ru9 сентября в 05:46

Названы сроки появления у россиян коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться у россиян к осени 2021 года за счет вакцинации, а также естественного течения заболевания, считает и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.
РИА Новостивчера в 09:27
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Вучич сообщил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что российский лидер Владимир Путин и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров извинились перед ним за публикацию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
ТАССвчера в 15:36
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Песков опроверг намерение Путина создать комиссию по Навальному

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе телефонного разговора обсуждали ситуацию с Алексеем Навальным, но глава РФ о намерениях создать комиссию по расследованию инцидента с блогером не сообщал.
ФАНвчера в 05:40
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США призвали Россию наказать виновных в отравлении Навального

Представитель США выразила обеспокоенность опубликованными правительством Германии результатами, говорящими о воздействии на Навального отравляющим веществом из группы «Новичок».
ИА Красная Веснавчера в 16:32

Суарес хочет перейти в «Атлетико»

Сам Суарес заинтересован в переходе в стан "матрасников", однако мадридскому клубу нужно продать одного из своих нападающих, чтобы удовлетворить запросы уругвайца по зарплате.
Soccer.ruвчера в 13:32

В правительстве заявили об отсутствии планов вводить новые ограничения по COVID

В последние дни некоторые СМИ и Telegram-каналах публикуют ложные сведения о том, что после единого дня голосования, который намечен на 13 сентября, в России будут введены новые ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
Известиявчера в 05:28
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Разработчик «Новичка» разгромил «новую» версию Die Zeit по Навальному

Один из разработчиков боевого отравляющего вещества "Новичок" Леонид Ринк прокомментировал публикацию немецкого издания Die Zeit, в которой говорится, что Алексей Навальный якобы был "отравлен" новым типом яда.
РЕН ТВ9 сентября в 15:09
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