Пашаев заявил, что его работа с Ефремовым завершилась после приговора
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Адвокат Эльман Пашаев заявил, что его работа с актером Михаилом Ефремовым завершилась после того, как суд вынес его подзащитному приговор. Если актер захочет снова воспользоваться услугами Пашаева, он заключит с ним новый договор.В источнике
С чего всё началось
Пашаев заявил, что его работа с Ефремовым закончилась после приговора
Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что его работа с актером Михаилом Ефремовым закончилась после приговора, продолжится ли она дальше, решать Ефремову.
ТАССвчера в 03:15
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Отношения Ефремова с Пашаевым закончились вчерашним приговором. Семья ищет адвоката
Русская Планета9 сентября в 07:59