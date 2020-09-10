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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Пашаев заявил, что его работа с Ефремовым завершилась после приговора

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что его работа с актером Михаилом Ефремовым завершилась после того, как суд вынес его подзащитному приговор. Если актер захочет снова воспользоваться услугами Пашаева, он заключит с ним новый договор.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Пашаев заявил, что его работа с Ефремовым закончилась после приговора

Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что его работа с актером Михаилом Ефремовым закончилась после приговора, продолжится ли она дальше, решать Ефремову.
ТАСС03:15
Подробнее о событии
News.ru

Пашаев заявил, что работал с Ефремовым безвозмездно

News.ru10:51
Комсомольская правда

Пашаев заявил об окончании работы с Ефремовым

Комсомольская правда04:47
Русская Планета

Отношения Ефремова с Пашаевым закончились вчерашним приговором. Семья ищет адвоката

Русская Планетавчера в 07:59
Телеканал 360°

Пашаев объявил об окончании работы с Ефремовым

Телеканал 360°03:16
ТАСС

Пашаев заявил, что его работа с Ефремовым закончилась после приговора

ТАСС03:15
Москва 24

Работа с Ефремовым закончилась после приговора – Пашаев

Москва 2403:17
Газета.Ru

Адвокат Пашаев ответил на слухи о прекращении работы с Ефремовым

Газета.Ruвчера в 05:46

Адвокат Ефремова Пашаев признал нарушение Кодекса адвокатской этики

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Республики Северная Осетия усмотрела в публичной активности адвоката Эльмана Пашаева нарушения Кодекса этики, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru04:37
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Путин отказался от проведения прямой линии в этом году

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в 2020 году традиционная прямая линия с российским лидером не состоится из-за вызванных коронавирусом COVID-19 обстоятельств.
Ридусвчера в 02:30
4,5K

СК считает замминистра энергетики организатором хищения 600 млн рублей

Следствие считает заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова организатором хищения в ходе разработки информационной системы ТЭК за 600 млн рублей, сообщает пресс-служба СК.
RT на русском08:46
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
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ЦСКА по буллитам обыграл «Сибирь», потерпевшую 4-е поражение подряд

10 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ-2020 / 2021 в Новосибирске московский ЦСКА одержал победу над местной "Сибирью" — 2:1 Б. Обе шайбы были заброшены во втором периоде: Антон Слепышев вывел армейцев вперед, а Дмитрий Саюстов у "Сибири" счет сравнял.
Sport24.ru10:58

В Epic Games Store началась раздача Railway Empire и Where The Water Tastes Like Wine

Epic Games начала очередную раздачу бесплатных игр в своём магазине — до 17 сентября здесь можно забрать: Railway Empire, где игрокам предстоит построить тщательно продуманную и слаженную железнодорожную систему; Where The Water Tastes Like Wine, приключение с глубоким сюжетом, повествующее о путешествиях, жизни людей и борьбе с судьбой в антураже Америки времён Великой депрессии.
Игромания.ру11:02