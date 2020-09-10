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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Пашаев заявил, что его работа с Ефремовым завершилась после приговора

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что его работа с актером Михаилом Ефремовым завершилась после того, как суд вынес его подзащитному приговор. Если актер захочет снова воспользоваться услугами Пашаева, он заключит с ним новый договор.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Пашаев заявил, что его работа с Ефремовым закончилась после приговора

Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что его работа с актером Михаилом Ефремовым закончилась после приговора, продолжится ли она дальше, решать Ефремову.
ТАСС03:15
Подробнее о событии
ТАСС

Пашаев заявил, что его работа с Ефремовым закончилась после приговора

ТАСС03:15
News.ru

Пашаев заявил, что работал с Ефремовым безвозмездно

News.ru10:51
Комсомольская правда

Пашаев заявил об окончании работы с Ефремовым

Комсомольская правда04:47
Телеканал 360°

Пашаев объявил об окончании работы с Ефремовым

Телеканал 360°03:16
Москва 24

Пашаев заявил, что закончил работу с Ефремовым

Москва 2410:58
Русская Планета

Отношения Ефремова с Пашаевым закончились вчерашним приговором. Семья ищет адвоката

Русская Планетавчера в 07:59
Газета.Ru

Адвокат Пашаев ответил на слухи о прекращении работы с Ефремовым

Газета.Ruвчера в 05:46

Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфакс07:10
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Вучич рассказал об извинениях Путина и Лаврова из-за поста Захаровой

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире национального телевидения, что российский лидер Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились из-за поста официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в Вашингтон.
РИА Новости15:03
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В ДТП в Рязани пострадали семь человек

Семь человек получили различные травмы при столкновении в четверг вечером в Рязани маршрутного такси с легковым автомобилем, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону.
ТАСС14:42

ФРГ не передавала анализов по Навальному в ОЗХО

Сообщается, что в Техническом секретариате организации подтвердили, что ни 9, ни 10 сентября представители Германии ничего не передавали по Навальному в ОЗХО, кроме письма от статс-секретаря министерства иностранных дел ФРГ.
Вести.Ru14:40
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ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

В Федеральной налоговой службе рассказали, что банки будут направлять сведения для расчета НДФЛ территориальным органам ФНС до первого февраля года, который следует за отчетным налоговым периодом.
Evo-rus.com09:35
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