Адвокат Эльман Пашаев заявил, что его работа с актером Михаилом Ефремовым завершилась после того, как суд вынес его подзащитному приговор. Если актер захочет снова воспользоваться услугами Пашаева, он заключит с ним новый договор.

С чего всё началось Пашаев заявил, что его работа с Ефремовым закончилась после приговора Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что его работа с актером Михаилом Ефремовым закончилась после приговора, продолжится ли она дальше, решать Ефремову. ТАСС 03:15