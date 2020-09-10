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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Пашаев заявил, что его работа с Ефремовым завершилась после приговора

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что его работа с актером Михаилом Ефремовым завершилась после того, как суд вынес его подзащитному приговор. Если актер захочет снова воспользоваться услугами Пашаева, он заключит с ним новый договор.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Пашаев заявил, что его работа с Ефремовым закончилась после приговора

Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что его работа с актером Михаилом Ефремовым закончилась после приговора, продолжится ли она дальше, решать Ефремову.
ТАСС03:15
Подробнее о событии
ТАСС

В ОНК заявили, что не просили Ефремова признать, что Пашаев его подставил

ТАСС12:05
Москва 24

В ОНК не просили Ефремова признать, что Пашаев его подставил

Москва 2412:47
Русская Планета

Отношения Ефремова с Пашаевым закончились вчерашним приговором. Семья ищет адвоката

Русская Планетавчера в 07:59
Комсомольская правда

Пашаев заявил об окончании работы с Ефремовым

Комсомольская правда04:47
Телеканал 360°

Пашаев объявил об окончании работы с Ефремовым

Телеканал 360°03:16
News.ru

Пашаев заявил, что работал с Ефремовым безвозмездно

News.ru10:51
Газета.Ru

Адвокат Пашаев ответил на слухи о прекращении работы с Ефремовым

Газета.Ruвчера в 05:46

Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова

Владимир Минеев, являющийся российским бойцом в смешанных единоборствах, сумел стать чемпионом Fight Nights Global в средней весовой категории Его оппонентом был казахский спортсмен Даурен Ермеков.
Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова
Честный рейтинг букмекеров03:36
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Трамп продлил режим санкций из-за угрозы вмешательства в выборы в США

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие режима «чрезвычайного положения» (режим санкций) в стране, введенного в сентябре 2018 года, в связи с угрозой иностранного вмешательства, сообщает пресс-служба Белого дома.
Rambler News Service13:33
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомости12:04
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В Epic Games Store началась раздача Railway Empire и Where The Water Tastes Like Wine

Epic Games начала очередную раздачу бесплатных игр в своём магазине — до 17 сентября здесь можно забрать: Railway Empire, где игрокам предстоит построить тщательно продуманную и слаженную железнодорожную систему; Where The Water Tastes Like Wine, приключение с глубоким сюжетом, повествующее о путешествиях, жизни людей и борьбе с судьбой в антураже Америки времён Великой депрессии.
Игромания.ру11:02

Месси получил самый высокий рейтинг в футбольном симуляторе FIFA 2021

Третью строчку (с рейтингами 91) между собой разделили Роберт Левандовски ("Бавария"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") и Ян Облак ("Атлетико").Напомним, что ранее Месси и Роналду впервые оказались вместе на обложке футбольного симулятора.
Soccer.ru11:34

Результаты исследования по Навальному направили из МИД ФРГ в ОЗХО

Ранее в среду постпред России при ОЗХО Александр Шульгин сообщал «Интерфаксу», что Москва готова к сотрудничеству с международной организацией, если Берлин пришлет туда материалы по ситуации с Навальным.
Известия08:19
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Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфакс07:10
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