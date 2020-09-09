Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПашаев заявил, что его работа с Ефремовым завершилась после приговора

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что его работа с актером Михаилом Ефремовым завершилась после того, как суд вынес его подзащитному приговор. Если актер захочет снова воспользоваться услугами Пашаева, он заключит с ним новый договор.
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с чего всё началось

Пашаев заявил, что его работа с Ефремовым закончилась после приговора

Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что его работа с актером Михаилом Ефремовым закончилась после приговора, продолжится ли она дальше, решать Ефремову.
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Русская Планетавчера в 07:59

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Газета.Ruвчера в 05:46
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