Общество
Московский КомсомолецПашаев заявил, что его работа с Ефремовым завершилась после приговора
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что его работа с актером Михаилом Ефремовым завершилась после того, как суд вынес его подзащитному приговор. Если актер захочет снова воспользоваться услугами Пашаева, он заключит с ним новый договор.
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Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что его работа с актером Михаилом Ефремовым закончилась после приговора, продолжится ли она дальше, решать Ефремову.ТАСС03:15
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Отношения Ефремова с Пашаевым закончились вчерашним приговором. Семья ищет адвоката
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России
Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
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Осенью россияне с личными огородами могут найти на них идеальный овощ для похудения, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
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Молодежная сборная России проиграла Польше в матче отбора Евро-2021
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