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Пашинян допустил признание независимости Карабаха в Армении

Армения рассматривает возможность признать независимость Нагорного Карабаха, ставшего причиной конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Пашинян заявил, что Армения может признать независимость Карабаха

Есть также вариант подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Арменией и Карабахом, есть возможность подписания договора о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны", - сказал Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване в среду.
Интерфакс01:34
Подробнее о событии
Газета.Ru

Пашинян допустил признание независимости Карабаха

Газета.Ru08:32
ТАСС

Пашинян: Армения рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха

ТАСС01:45
Lenta.ru

Пашинян оценил возможность признания независимости Карабаха

Lenta.ru01:52
РИА Новости

Армения рассматривает вопрос о соглашении с Карабахом

РИА Новости03:05
Московский Комсомолец

Армения рассматривает заключение соглашения о сотрудничестве с Арцахом

Московский Комсомолец01:38
ИА Новороссия

Пашинян заявил о возможном признании независимости Нагорного Карабаха

ИА Новороссия27 сентября в 16:15
Новые Известия

Никол Пашинян заявил о возможном признании независимости Нагорного Карабаха

Новые Известия27 сентября в 11:08

Зеленский уволил замглавы делегации Украины в ТКГ за позицию по России

Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого премьер-министра Витольда Фокина с поста заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) за высказанную им позицию по конфликту в Донбассе.
Зеленский уволил замглавы делегации Украины в ТКГ за позицию по России
Lenta.ru06:41
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МИД Турции назвал обязательное условие урегулирования в Карабахе

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что урегулирование в Нагорном Карабахе возможно лишь при уходе Армении из самопровозглашенной республики, которую Анкара считает оккупированной Арменией территорией.
РИА Новости05:19
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Известия07:09
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Кукуян назначен главным арбитром матча «Спартака» и «Зенита»

Московский "Спартак" будет принимать на своём поле санкт-петербургский "Зенит", который является действующим чемпионом и обладателем Кубка страны Обе команды на текущий момент делят первую строчку в турнирной таблице.
Честный рейтинг букмекеров05:44
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Ведомостивчера в 09:56
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Из внеконкурсной программы ММКФ исключили фильм о Нагорном Карабахе

Организаторы Московского международного кинофестиваля (ММКФ) исключили из внеконкурсной программы фильм «Врата в рай» Дживана Аветисяна, посвященный событиям 1990-х годов в Нагорном Карабахе.
Коммерсантъ08:49
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Общественники поддержали запрет на включение ресторанами чаевых в чек

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин прокомментировал в беседе с RT запрет заведениям общественного питания с 1 января 2021 года включать в чек дополнительные платежи, комиссии или чаевые, помимо стоимости заказанных блюд согласно меню.
RT на русском07:11
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