Пашинян допустил признание независимости Карабаха в Армении
Армения рассматривает возможность признать независимость Нагорного Карабаха, ставшего причиной конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.В источнике
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Пашинян заявил, что Армения может признать независимость Карабаха
Есть также вариант подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Арменией и Карабахом, есть возможность подписания договора о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны", - сказал Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване в среду.
Интерфакс01:34
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