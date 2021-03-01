Пашинян анонсировал референдум по смене формы правления в Армении
В октябре текущего года в Армении пройдет референдум по вопросу о возможной смене формы правления и новой конституции, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает «Интерфакс».В источнике
С чего всё началось
Пашинян анонсировал референдум об изменении формы правления в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении провести в Армении референдум о переходе от парламентской к "полупрезидентской" форме правления.
Интерфаксвчера в 10:37
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Армения вернется к полупрезидентской форме правления - премьер анонсировал референдум
Sputnik Армениявчера в 10:40