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Пашинян допустил признание независимости Карабаха в Армении

Армения рассматривает возможность признать независимость Нагорного Карабаха, ставшего причиной конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Пашинян заявил, что Армения может признать независимость Карабаха

Есть также вариант подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Арменией и Карабахом, есть возможность подписания договора о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны", - сказал Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване в среду.
Интерфакс01:34
Подробнее о событии
РИА Новости

Армения рассматривает вопрос о соглашении с Карабахом

РИА Новости03:05
Lenta.ru

Пашинян оценил возможность признания независимости Карабаха

Lenta.ru01:52
ИА Новороссия

Пашинян заявил о возможном признании независимости Нагорного Карабаха

ИА Новороссия27 сентября в 16:15
Газета.Ru

Пашинян: Армения может признать независимость Карабаха

Газета.Ru01:44
Московский Комсомолец

Армения рассматривает заключение соглашения о сотрудничестве с Арцахом

Московский Комсомолец01:38
ТАСС

Пашинян: Армения рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха

ТАСС01:45
Новые Известия

Никол Пашинян заявил о возможном признании независимости Нагорного Карабаха

Новые Известия27 сентября в 11:08

Посол Азербайджана: признание Арменией независимости Карабаха будет сожжением всех мостов

Ранее на пресс-конференции с российскими СМИ в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти республики рассматривают возможность признания независимости Нагорного Карабаха, где 27 сентября обострилась ситуация и произошли активные боестолкновения.
Посол Азербайджана: признание Арменией независимости Карабаха будет сожжением всех мостов
ТАСС06:48
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Чиновник Азербайджана: Два армянских Су-25 врезались в гору

Напомним, что накануне пресс-секретарь Минобороны Армении заявила, что истребитель F-16 турецких ВВС из воздушного пространства Азербайджана нанёс удар по Су-25, находившемуся в воздушном пространстве Армении.
Чиновник Азербайджана: Два армянских Су-25 врезались в гору
Военное обозрение06:20
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В Минобороны Армении заявили о применении вооружения широкого радиуса

«Минобороны предупреждает, что армянские ВС вынуждены использовать средства огневого поражения и военную технику широкого радиуса для уничтожения живой силы, движимого и недвижимого имущества, военной техники на больших площадях»,цитирует новостное агентство запись Степанян в соцсети Facebook.
Военное деловчера в 05:25
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Вирусолог назвал необходимые меры по укреплению иммунитета осенью

«Государство не вводит строгих карантинных мер, но дает рекомендации и просит соблюдать самые обычные противоэпидемические меры, а именно дистанцирование, ношение масок в местах скопления людей, мытье рук дезинфицирующими растворами, работа в удаленном доступе, самоизоляция, особенно для пожилых», — пояснил он.
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