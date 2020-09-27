Новостной фронт 22

Ереван рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на экстренном заседании парламента. Он считает, что этот вопрос надо со всей серьезностью рассмотреть, должны быть проведены общественные обсуждения.

Никол Пашинян армянский политик Да, мы должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха, в нашей повестке есть такой вопрос. Мы должны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий.