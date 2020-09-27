Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Аргументы недели
Аргументы недели

Пашинян допустил признание независимости Нагорного Карабаха

Ереван рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на экстренном заседании парламента. Он считает, что этот вопрос надо со всей серьезностью рассмотреть, должны быть проведены общественные обсуждения.В источнике
Никол Пашинянармянский политик
Да, мы должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха, в нашей повестке есть такой вопрос. Мы должны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий.
С чего всё началось
РИА Новости

Пашинян допустил признание независимости Карабаха

Ереван рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на экстренном заседании парламента. По его словам, этот вопрос необходимо очень серьезно рассмотреть, провести общественные обсуждения.
РИА Новости10:03
Подробнее о событии
ТАСС

Армения намерена рассмотреть вопрос признания независимости Нагорного Карабаха

ТАСС10:14
Коммерсантъ

Армения рассмотрит вопрос признания независимости Нагорного Карабаха

Коммерсантъ10:35
Комсомольская правда

Армения рассматривает возможность признания независимости Карабаха

Комсомольская правда10:33
РБК

Пашинян не исключил признания независимости Нагорного Карабаха

РБК10:17
Lenta.ru

Армения допустила признание независимости Карабаха

Lenta.ru11:06
Sputnik Армения

Ереван готов серьезно обсудить признание независимости Карабаха

Sputnik Армения10:04
РИА Новости

Пашинян допустил признание независимости Карабаха

РИА Новости10:03

НАТО призвало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь

НАТО глубоко обеспокоена обострением конфликта в Нагорном Карабахе и призывает Армению и Азербайджан прекратить боевые действия, говорится заявлении специального представителя генсека Североатлантического альянса по Центральной Азии и Кавказу Джеймса Аппатурайа.
Коммерсантъ09:51

От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.
Известия20:40
73

Экс-депутат Рады предупредил о возможном повторении Чернобыля

Украина должна срочно привести в порядок предприятия атомной энергетики, иначе миру снова будет грозить повторение чернобыльской катастрофы - предупредил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Газета.Ru07:30
87

Полные амбары: США признали господство России на мировом рынке пшеницы

Как отмечает издание, за последние десятилетия дешевая пшеница позволила России "отвоевать существенную долю на экспортном рынке у Соединенных Штатов и Евросоюза и занять господствующие позиции в таких странах, как Египет, где в этом году Москва выиграла до 80% тендеров".
РИА Новости01:00
266