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Аргументы недели
Аргументы недели

Пашинян допустил признание независимости Нагорного Карабаха

Ереван рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на экстренном заседании парламента. Он считает, что этот вопрос надо со всей серьезностью рассмотреть, должны быть проведены общественные обсуждения.В источнике
Никол Пашинянармянский политик
Да, мы должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха, в нашей повестке есть такой вопрос. Мы должны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий.
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РИА Новости

Пашинян допустил признание независимости Карабаха

Ереван рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на экстренном заседании парламента. По его словам, этот вопрос необходимо очень серьезно рассмотреть, провести общественные обсуждения.
РИА Новости10:03
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Lenta.ru

Армения допустила признание независимости Карабаха

Lenta.ru11:06
ТАСС

Армения намерена рассмотреть вопрос признания независимости Нагорного Карабаха

ТАСС10:14
Комсомольская правда

Армения рассматривает возможность признания независимости Карабаха

Комсомольская правда10:33
РБК

Пашинян не исключил признания независимости Нагорного Карабаха

РБК10:17
Коммерсантъ

Армения рассмотрит вопрос признания независимости Нагорного Карабаха

Коммерсантъ10:35
Sputnik Армения

Ереван готов серьезно обсудить признание независимости Карабаха

Sputnik Армения10:04
РИА Новости

Пашинян допустил признание независимости Карабаха

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Кучаев признался, что плакал в раздевалке после травмы «крестов»

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