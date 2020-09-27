Пашинян допустил признание независимости Нагорного Карабаха
Ереван рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на экстренном заседании парламента. Он считает, что этот вопрос надо со всей серьезностью рассмотреть, должны быть проведены общественные обсуждения.В источнике
Да, мы должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха, в нашей повестке есть такой вопрос. Мы должны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий.
С чего всё началось
Пашинян допустил признание независимости Карабаха
Ереван рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на экстренном заседании парламента. По его словам, этот вопрос необходимо очень серьезно рассмотреть, провести общественные обсуждения.
РИА Новости10:03
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