Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Аргументы недели
Аргументы недели

Пашинян допустил признание независимости Нагорного Карабаха

Ереван рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на экстренном заседании парламента. Он считает, что этот вопрос надо со всей серьезностью рассмотреть, должны быть проведены общественные обсуждения.В источнике
Никол Пашинянармянский политик
Да, мы должны рассмотреть вопрос признания независимости Арцаха, в нашей повестке есть такой вопрос. Мы должны очень серьезно это обсудить. Мы рассматриваем все сценарии развития событий.
С чего всё началось
РИА Новости

Пашинян допустил признание независимости Карабаха

Ереван рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на экстренном заседании парламента. По его словам, этот вопрос необходимо очень серьезно рассмотреть, провести общественные обсуждения.
РИА Новостивчера в 10:03
Подробнее о событии
РБК

Пашинян не исключил признания независимости Нагорного Карабаха

РБКвчера в 10:17
Коммерсантъ

Армения рассмотрит вопрос признания независимости Нагорного Карабаха

Коммерсантъвчера в 10:35
Комсомольская правда

Армения рассматривает возможность признания независимости Карабаха

Комсомольская правдавчера в 10:33
Lenta.ru

Армения допустила признание независимости Карабаха

Lenta.ruвчера в 11:06
ТАСС

Армения намерена рассмотреть вопрос признания независимости Нагорного Карабаха

ТАССвчера в 10:14
Sputnik Армения

Ереван готов серьезно обсудить признание независимости Карабаха

Sputnik Армениявчера в 10:04
РИА Новости

Пашинян допустил признание независимости Карабаха

РИА Новостивчера в 10:03

Роналду стал первым игроком, забившим 450 голов в топ-лигах Европы

Роналду в воскресенье оформил дубль в ворота "Ромы" (2:2) в рамках второго тура чемпионата Италии, что позволило ему стать первым в истории футболистом, забившим 450 мячей в топ-5 европейских чемпионатов (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция).
РИА Новости18:57

Титов предложил изменить параметры нескольких налоговых режимов для МСП

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил в правительство письмо с предложением изменить параметры нескольких режимов налогообложения, которые используют малые и средние предприятия (МСП).
ТАСС18:03

В ДТП с автобусом в Калининградской области погибли шесть человек

Калининград, 27 сентября 2020, 13:11 — REGNUM В результате столкновения рейсового пассажирского автобус в Калининградской области погибли шесть человек, включая ребенка, и ещё восемь человек пострадали.
REGNUMвчера в 06:11
429

WSJ: США предупредили Ирак о возможности закрытия посольства в Багдаде

Администрация президента США Дональда Трампа предупредила власти Ирака о готовности закрыть свое посольство в стране, если они не обеспечат прекращение ракетных обстрелов, которые могут угрожать американской стороне.
ТАСС17:44
1

Лучшим фильмом на фестивале в Сан-Себастьяне стало грузинское «Начало»

На официальном портале Международного фестиваля кино, прошедшего в Сан-Себастьяне, сообщили, что лучшей картиной стала драма «Начало», снятая Дэей Кулумбегашвили, режиссером из Грузии.
Discover24вчера в 06:04
5

Адесанья и Блахович одержали победы на UFC 253

На "Бойцовском острове" в Абу-Даби подошел к концу турнир UFC 253, на котором Исраэль Адесанья уверенно защитил титул чемпиона среднего веса, а Ян Блахович стал новым обладателем пояса полутяжелого дивизиона.
Газета.Ruвчера в 04:15

НАТО призвало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь

НАТО глубоко обеспокоена обострением конфликта в Нагорном Карабахе и призывает Армению и Азербайджан прекратить боевые действия, говорится заявлении специального представителя генсека Североатлантического альянса по Центральной Азии и Кавказу Джеймса Аппатурайа.
Коммерсантъвчера в 09:51