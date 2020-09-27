Пашинян допустил выход эскалации в Карабахе за пределы региона
Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе может распространиться за пределы региона, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении.В источнике
Азербайджан вновь предпринял широкомасштабные провокации. Есть жертвы и раненые, в том числе среди мирного населения. Применяя тяжелое вооружение, противник атакует позиции Армии обороны Республики Арцах по всем направлениям. Армия обороны ведет ожесточенные бои.
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Премьер Армении считает, что конфликт в Карабахе может угрожать международной безопасности
Комсомольская правда08:30