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Газета.Ru
Газета.Ru

Пашинян допустил выход эскалации в Карабахе за пределы региона

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе может распространиться за пределы региона, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении.В источнике
Никол Пашинянармянский политик
Азербайджан вновь предпринял широкомасштабные провокации. Есть жертвы и раненые, в том числе среди мирного населения. Применяя тяжелое вооружение, противник атакует позиции Армии обороны Республики Арцах по всем направлениям. Армия обороны ведет ожесточенные бои.
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Эхо Москвы

Премьер Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации

Эхо Москвы09:32
Коммерсантъ

Премьер-министр Армении Пашинян обратился к нации

Коммерсантъ08:52
РИА Новости

Премьер Армении выступил с обращением к народу

РИА Новости08:49
Московский Комсомолец

Пашинян не исключил выхода Карабахского конфликта за пределы региона

Московский Комсомолец08:33
РБК

Армения назвала действия Азербайджана объявлением войны армянскому народу

РБК09:00
Комсомольская правда

Премьер Армении считает, что конфликт в Карабахе может угрожать международной безопасности

Комсомольская правда08:30
Газета.Ru

Пашинян допустил выход эскалации в Карабахе за пределы региона

Газета.Ru09:09

Армения заявила о 16 погибших военных при столкновениях в Карабахе

Шестнадцать армянских военных погибли, еще 100 ранены в ходе боев на линии соприкосновения с Азербайджаном, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян со ссылкой на замминистра обороны непризнанного Нагорного Карабаха Артура Саркисяна.
РИА Новости10:31

Диетолог: «вегетарианский» фаст-фуд также полон жира, калорий и соли

Вегетарианские продукты не означаю "здоровые" продукты "Я действительно думаю, что добавление вегетарианских блюд - это шаг в правильном направлении к привлечению большего числа групп населения, которые обычно не заходят в этот ресторан", - говорит диетолог.
MedikForum.ruвчера в 02:50

НАТО призвало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь

НАТО глубоко обеспокоена обострением конфликта в Нагорном Карабахе и призывает Армению и Азербайджан прекратить боевые действия, говорится заявлении специального представителя генсека Североатлантического альянса по Центральной Азии и Кавказу Джеймса Аппатурайа.
Коммерсантъ09:51

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Российская газетавчера в 14:25
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