Диетолог: «вегетарианский» фаст-фуд также полон жира, калорий и соли

Вегетарианские продукты не означаю "здоровые" продукты "Я действительно думаю, что добавление вегетарианских блюд - это шаг в правильном направлении к привлечению большего числа групп населения, которые обычно не заходят в этот ресторан", - говорит диетолог.