Премьер Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан в 8:00 утра времени начал воздушную и ракетную атаки. Минобороны Азербайджана утверждает, что армия лишь ответила на обстрел с армянской стороны населенных пунктов вдоль всей линиии соприкосновения.В источнике
Азербайджан вновь предпринял широкомасштабные провокации. Есть жертвы и раненые, в том числе среди мирного населения. Применяя тяжелое вооружение, противник атакует позиции Армии обороны Республики Арцах по всем направлениям. Армия обороны ведет ожесточенные бои.
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Комсомольская правда08:30