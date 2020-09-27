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Эхо Москвы
Эхо Москвы

Премьер Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан в 8:00 утра времени начал воздушную и ракетную атаки. Минобороны Азербайджана утверждает, что армия лишь ответила на обстрел с армянской стороны населенных пунктов вдоль всей линиии соприкосновения.В источнике
Никол Пашинянармянский политик
Азербайджан вновь предпринял широкомасштабные провокации. Есть жертвы и раненые, в том числе среди мирного населения. Применяя тяжелое вооружение, противник атакует позиции Армии обороны Республики Арцах по всем направлениям. Армия обороны ведет ожесточенные бои.
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Интерфакс

Азербайджан пошел в наступление, Армения объявила мобилизацию. Обобщение

Интерфакс10:28
РБК

Армения назвала действия Азербайджана объявлением войны армянскому народу

РБК09:00
Газета.Ru

Пашинян допустил выход эскалации в Карабахе за пределы региона

Газета.Ru09:09
РИА Новости

Премьер Армении выступил с обращением к народу

РИА Новости08:49
Эхо Москвы

Премьер Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации

Эхо Москвы09:32
Комсомольская правда

Премьер Армении считает, что конфликт в Карабахе может угрожать международной безопасности

Комсомольская правда08:30
Коммерсантъ

Премьер-министр Армении Пашинян обратился к нации

Коммерсантъ08:52

Армения подала иск против Азербайджана в ЕСПЧ из-за обстрелов Карабаха

В Европейский суд по правам человека с требованием принудить Баку прекратить обстрелы гражданских объектов обратилась Армения, сообщает 27 сентября представительство республики в ЕСПЧ на официальной странице в Facebook.
ИА Красная Весна14:32
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Гагарина удивила фанатов откровенным нарядом на концерте в Крыму

Фанаты раскритиковали артистку за то, что позволяет себе выходить на сцену в откровенных костюмах Поклонники певицы Полины Гагариной внимательно следят за личной жизнью артистки после развода с фотографом Дмитрием Исхаковым и высказывают свое недовольство, если считают, что знаменитость делает что-то не так.
NewInform07:07
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Netflix опубликовал тизер экранизации игры Resident Evil

Вашингтон, 27 сентября 2020, 16:28 — REGNUM Тизер грядущего полнометражного анимационного фильма Resident Evil: Infinite Darkness, созданного по вселенной одноимённой игры, опубликовал стриминговый сервис Netflix 26 сентября в соцсети Twitter.
REGNUM09:28
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