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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Пашинян не обсуждал с Путиным военное вмешательство РФ в Карабахе

Вопрос возможного военного вмешательства России в конфликт в Карабахе в телефонном разговоре между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным не обсуждался. Об этом Пашинян заявил 30 сентября на пресс-конференции в Ереване.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Пашинян заявил, что не обсуждал с Путиным военное вмешательство РФ в карабахский конфликт

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин во вторник в ходе телефонной беседы не обсуждали возможное военное вмешательство РФ в карабахский конфликт.
ТАСС02:30
Подробнее о событии
РИА Новости

Пашинян не обсуждал с Путиным военное вмешательство России в Карабахе

РИА Новости03:15
ТАСС

Пашинян заявил, что не обсуждал с Путиным военное вмешательство РФ в карабахский конфликт

ТАСС02:30
РЕН ТВ

Пашинян заявил, что не обсуждал с Путиным возможность вмешательства РФ

РЕН ТВ01:21
Московский Комсомолец

Пашинян прояснил содержание разговора с Путиным по поводу Карабаха

Московский Комсомолец01:35
Газета.Ru

Пашинян не обсуждал с Путиным возможность военного вмешательства РФ в конфликт в Карабахе

Газета.Ru01:33
РБК

Пашинян не обсуждал с Путиным военное вмешательство России в Карабахе

РБК01:28
Ведомости

Пашинян не обсуждал с Путиным военное вмешательство России в Карабахе

Ведомости01:57

Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью.
Газета.Ruвчера в 12:23
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Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
RT на русском04:31
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Американцы считают Байдена победителем дебатов с Трампом

В предвыборном штабе демократа уверены, что их кандидат «утер нос» действующему президенту Согласно публикации издания «Интерфакс», которое ссылается на опрос фирмы «SSRS», 6 из 10 американских зрителей выразили уверенность, что во время дебатов Джо Байдена и Дональд Трампа победу одержал именно кандидат, представляющий Демократическую партию.
Центральная Служба Новостей05:33
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