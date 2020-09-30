Вопрос возможного военного вмешательства России в конфликт в Карабахе в телефонном разговоре между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным не обсуждался. Об этом Пашинян заявил 30 сентября на пресс-конференции в Ереване.

С чего всё началось Пашинян заявил, что не обсуждал с Путиным военное вмешательство РФ в карабахский конфликт Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин во вторник в ходе телефонной беседы не обсуждали возможное военное вмешательство РФ в карабахский конфликт. ТАСС 02:30