Политика
Вестник КавказаПашинян не поедет на парад Победы в Москву
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения. Глава правительства объяснил, что не сможет приехать в Москву из-за эпидемиологической ситуации в Армении.
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Общество
Какие ограничения в Калининградской области отменяются с 20 июня
В пятницу днем губернатор Калининградской области Антон Алиханов анонсировал очередное ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
КП - Калининград 16:26
Политика
Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
РИА Новости 18:56
Авто
Lada Vesta лишилась одной комплектации
«АвтоВАЗ» исключил из прайс-листа LADA Vesta невостребованную комплектацию Luxe Prestige стоимостью 872 900 рублей.
Автоновости дня 04:35
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Политика
США отказали китайским авиакомпаниям в дополнительных рейсах
Министерство транспорта США отклонило запрос китайских авиакомпаний на предоставление им дополнительных рейсов между двумя странами, говорится в сообщении ведомства.
РБК 21:34
Общество
Запрет на работу турбаз в Республике Алтай продлили до 2 июля
Изменения касаются продления запрета на работу туристических объектов до 2 июля включительно.
ТАСС 02:06
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
Футбол
Рой Кин: «Де Хеа – самый переоцененный вратарь. Меня тошнит от него»
В марте ирландец уже отзывался подобным образом об игре Де Хеа: «Я бы убил его, линчевал бы в перерыве».
Sports.ru 16:37
Политика
Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского
В России учредили орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Указ Президента страны Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.
Татар-информ 14:02
Армия и оружие
Обломки секретных ракет США с лезвиями показали на видео
В соцсети Твиттер появился видеоролик с демонстрацией обломков трех американских ракет AGM-114R9X с выдвигающимися лезвиями.
Военное дело вчера в 09:26
Происшествия
Адвокат Ефремова анонсировал «жесткий» разговор с актером
РИА Новости 20:16
Происшествия
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников на Сахалине
Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей.
Известия вчера в 21:26
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей игнорировать Apple и Google
Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров осудил политику корпораций Apple и Google.
РБК вчера в 08:09
Общество
В Оренбуржье отменили режим самоизоляции для пожилых граждан
Оренбург, 19 июня 2020, 21:07 — REGNUM В Оренбургской области сняты все ограничения для граждан старше 65 лет.
REGNUM 14:07
Армия и оружие
Под Мурманском завершают работы по восстановлению железной дороги
РИА Новости вчера в 02:23
Футбол
Аршавин предположил, что Кокорин не хотел играть с «Ростовом»
Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о матче 23-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом» (10:1).
Metaratings 16:20
Армия и оружие
Простой и надёжный: в России рассказали как сбивать американские F-16
Американские истребители F-16 перестали быть проблемой для российских военных, что обусловлено появлением на вооружении армии страны переносных зенитно-ракетных комплексов «Верба», которые с практически со 100% вероятностью собьют американские боевые самолёты, оказавшиеся в зоне поражения.
Avia.pro 17:25
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости вчера в 10:33
Футбол
Колосков назвал матч «Сочи» — «Ростов» позором российского футбола
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал позором матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и "Ростовом", в котором у ростовчан играли футболисты молодежного состава и юношеской команды 2003 года рождения.
РИА Новости 15:37
Политика
В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»
Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском 12:14
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском 12:03
Футбол
«Челси» хочет купить Хаверца и готов продать Канте
«Аристократы» ради приоберетения футболиста готовы выставить на продажу Нголо Канте, который, в свою очередь, никак не хотел возобновлять тренировки, опасаясь коронавируса, хотя на неделе уже вернулся к занятиям в общей группе.
ODDS.ru 00:40
Шоу-бизнес
62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери
Дольф сделал предложение руки и сердца 24-летней норвежке Эмме Крокдал, которая работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе.
Газета Metro 06:16
Политика
Глава СВР Сергей Нарышкин дал интервью BBC по Скрипалям
Нарышкин дал интервью британскому телеканалу, корреспондента которого принял в штаб-квартире СВР.
News.ru 16:34