Политика

Вестник КавказаВестник КавказаПашинян не поедет на парад Победы в Москву

"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения. Глава правительства объяснил, что не сможет приехать в Москву из-за эпидемиологической ситуации в Армении.
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