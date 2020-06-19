"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения. Глава правительства объяснил, что не сможет приехать в Москву из-за эпидемиологической ситуации в Армении.

Пашинян не поедет на парад Победы в Москву

Политика Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая. 31

Авто Lada Vesta лишилась одной комплектации «АвтоВАЗ» исключил из прайс-листа LADA Vesta невостребованную комплектацию Luxe Prestige стоимостью 872 900 рублей. 33

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 6,1K

Политика США отказали китайским авиакомпаниям в дополнительных рейсах Министерство транспорта США отклонило запрос китайских авиакомпаний на предоставление им дополнительных рейсов между двумя странами, говорится в сообщении ведомства.

Политика Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского В России учредили орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Указ Президента страны Владимира Путина опубликован на сайте Кремля. 26

Происшествия Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников на Сахалине Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей. 88

Футбол Аршавин предположил, что Кокорин не хотел играть с «Ростовом» Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о матче 23-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом» (10:1).

Армия и оружие Простой и надёжный: в России рассказали как сбивать американские F-16 Американские истребители F-16 перестали быть проблемой для российских военных, что обусловлено появлением на вооружении армии страны переносных зенитно-ракетных комплексов «Верба», которые с практически со 100% вероятностью собьют американские боевые самолёты, оказавшиеся в зоне поражения. 2

Футбол Колосков назвал матч «Сочи» — «Ростов» позором российского футбола Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал позором матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и "Ростовом", в котором у ростовчан играли футболисты молодежного состава и юношеской команды 2003 года рождения. 1

Политика В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2» Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ». 398

Футбол «Челси» хочет купить Хаверца и готов продать Канте «Аристократы» ради приоберетения футболиста готовы выставить на продажу Нголо Канте, который, в свою очередь, никак не хотел возобновлять тренировки, опасаясь коронавируса, хотя на неделе уже вернулся к занятиям в общей группе.