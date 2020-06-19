Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПашинян не приедет на парад Победы в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом он сообщил в письме президенту России Владимиру Путину, опубликованном на сайте главы армянского правительства.
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Пашинян не приедет в Москву на парад Победы из-за коронавируса

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Пашинян отменил визит на парад Победы в Москве

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