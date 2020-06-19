Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом он сообщил в письме президенту России Владимиру Путину, опубликованном на сайте главы армянского правительства.

Пашинян не приедет на парад Победы в Москве

Происшествия Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу. 452

Футбол Гвардиола: «Сане отказался продлевать контракт с „Манчестер Сити“» Пеп утверждает, что "Манчестер Сити" хочет продлить контракт с немецким полузащитником, однако сам игрок отказывается от нового соглашения с клубом.

Спорт Режиссер Марта Прус рассказала об отношениях Маргариты Мамун и Амины Зариповой Режиссер Марта Прус, запечатлевшая в своём документальном фильме путь российской гимнастки Маргариты Мамун к золоту Рио-2016, описала отношения Маргариты и ее тренера Амины Зариповой.

Футбол «Сочи» разгромил «Ростов» в матче РПЛ "Сочи" разгромил "Ростов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 10:1.

Политика МИД Германии вызвал российского посла из-за убийства в Берлине МИД ФРГ пригласил посла России для разъяснения ему германской позиции по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в берлинском Тиргартене 23 августа 2019 года. 735

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 596

Экономика Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы Сбербанк, где клиенты разных территориальных подразделений платили за переводы внутри кредитной организации комиссию в размере 1% от суммы перевода, решил с апреля начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке. 3,8K

Политика Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев. 2,9K

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 5,9K

Шоу-бизнес Ксения Собчак опубликовала честные фото до и после фотошопа Ксения Собчак предложила визуально сравнить подписчикам фотографию своего лица без фотошопа и с ним.

Шоу-бизнес Дочь Любови Успенской внезапно поблагодарила маму Татьяна неожиданно поблагодарила маму «за нюх», заявив, что она Татьяна преодолеет любые испытания, поскольку она является Пача Тати - именно так Татьяна именует себя в социальных сетях. 1

Общество В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее с 25 июня возобновить деятельность музеев, выставочных залов, зоопарков и этнопарков с ограничением по числу посетителей, сообщается в Telegram-канале главы региона. 12

Общество Росстат рассказал о показателях безработицы в мае На учете в службах занятости, по данным Роструда, в мае было зарегистрировано в качестве безработного 2,1 млн человек, из них 1,9 млн получали пособие по безработице. 4

Футбол ФК «Мордовия» не выступит в ФНЛ Планируется, что в новом первенстве ФНЛ выступят два клуба. В случае снятия «Мордовии» ее место займут «Алания» или «Олимп-Долгопрудный».