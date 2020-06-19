Политика
Вестник КавказаПашинян не поедет на парад Победы в Москву
"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения. Глава правительства объяснил, что не сможет приехать в Москву из-за эпидемиологической ситуации в Армении.
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Общество
Фитнес-центры возобновят работу в Подмосковье
Фитнес-центры смогут вновь начать работу в Подмосковье, говорится в опубликованном в пятницу, 19 июня, постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.
Известия 12:48
Здоровье
Врач объяснила, как определить рак по запаху
Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала в эфире телеканала Роосия-1 о том, что необычный запах человеческого пота может быть признаком нарушения работы внутренних органов или заболеваний.
Профиль вчера в 16:52
Политика
Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз иностранцев
Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей во время встречи в Минске подписали двустороннее соглашение о взаимном признании виз иностранцев, передает ТАСС.
Ведомости 11:23
Армия и оружие
Появились фото всех новинок парада Победы
В Сети появились фотографии новых боевых систем, которые впервые будут участвовать в параде Победы на Красной площади.
Российская газета 02:45
Футбол
«Спартак» прибыл в Тулу на матч с «Арсеналом»
Bobsoccer 14:08
Происшествия
Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело
В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело — о насилии.
RT на русском вчера в 19:29
Общество
Собянин призвал сохранить удаленку на «месяц–другой»
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей сохранять удаленный режим работы. По его мнению, еще есть риски заражения коронавирусом.
Коммерсантъ 16:07
Энергетика
США находятся на пороге краха индустрии сланцевой нефти
Американская сланцевая нефть вскоре может обесцениться. Исторический обвал ожидают производители легкой нефти уже в ближайшее время.
ToDay News Ufa вчера в 22:27
Игры
Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4
Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
REGNUM вчера в 21:40
Общество
Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда
Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
Армия и оружие
Военные США пошли на таран российского БТР в Сирии
Российский военный патруль попытался проехать через американский блокпост, размещенный на северо-востоке страны.
ГЛАС.RU 05:15
Политика
Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию
Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд.
News.ru 13:22
Шоу-бизнес
Больная раком Александра Яковлева невероятно похорошела
Privet-Rostov.ru 03:38
Футбол
Тренер «Сочи» не пожалел «пацанов» из «Ростова»
Планов выставить против футболистов «Ростова» молодежный состав не было, заявил главный тренер «Сочи» Владимир Федотов 19 июня на пресс-конференции после матча.
ИА Красная Весна 16:36
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховный суд подали два административных иска к Владимиру Путину, оспаривающих указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Readovka.ru вчера в 02:40
Происшествия
В Перми в бассейне банного комплекса утонула шестилетняя девочка
Шестилетняя девочка утонула в бассейне банного комплекса в Перми, сообщается на сайте регионального следственного управления СК.
РИА Новости 15:56
Общество
Дания решит судьбу Северного потока-2 в июле
Проектная компания по строительству "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG запросила у Дании разрешение на допуск трубоукладчиков с якорным позиционированием для достройки проекта.
МонаВиста вчера в 07:36
Общество
В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико
Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
RT на русском вчера в 10:29
Авто
Кроссовер Geely Atlas Pro переделали в пикап
Новинка была создана на основе кроссовера Geely Atlas Pro, который в скором времени может появиться и в России.
Тарантас Ньюс 06:21
Политика
Историк обнаружил, что Путин в статье о Второй мировой войне привел выдуманную цитату Гитлера
Историк, исследователь архивов Игорь Петров нашел в статье президента Владимира Путина о Второй мировой войне несуществующую цитату Адольфа Гитлера.
Медиазона 09:00
Общество
В США скончался сын Никиты Хрущева
Новая газета 00:33
Политика
ЕС продлил антироссийские санкции еще на год
Совет Евросоюза принял решение продлить санкции против России еще на год, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Политическая Экспертиза вчера в 07:41
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
Финансы
Банк России впервые понизил ключевую ставку до 4,5%
Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
РИА Новости 18:21
Общество
Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за 29 миллионов долларов
Глава Tesla и SpaceX приобрел этот особняк за 17 миллионов в 2012 году у одного из основателей хедж фонда Canyon Capital ("Кэнион кэпитэл") Митчела Джулиса.
Эхо Москвы 18:10
Транспорт
Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановили
Сегодня первый грузовой поезд прошел по обходному участку пути, который был построен для организации железнодорожного сообщения в Мурманской области на период работ на мосту через реку Кола.
Телеканал Санкт-Петербург 15:09
Космос
Телескоп ART-XC впервые сделал «жесткий рентген» неба
«На карте, полученной телескопом ART-XC, обнаружены сотни новых рентгеновских источников, которые раньше никто не видел и не регистрировал в нашей Галактике и за ее пределами», — рассказал один из разработчиков телескопа, начальник научно-конструкторского отделения Института лазерно-физических исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Григорович.
Телеканал 360° вчера в 11:17
Политика
Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона
Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным.
Газета.Ru 16:38
Футбол
Жёны Песьякова, Карпина и Ионова показали средний палец «Сочи»
Девушка и жёны Валерия Карпина и Алексея Ионова показали средний палец футболистам сочинского клуба.
Евро-футбол.ру 16:57