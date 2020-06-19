"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - цитирует его Sputnik Армения. Глава правительства объяснил, что не сможет приехать в Москву из-за эпидемиологической ситуации в Армении.

Пашинян не поедет на парад Победы в Москву

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