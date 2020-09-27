Пашинян обвинил Азербайджан в нападении на Карабах
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в инициировании нападения на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику.В источнике
Враг начал атаку на Арцах. Армия обороны успешно столкнулась с нападением. Ситуация находится в оперативном развитии, информация будет обобщена и сообщена при необходимости.
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