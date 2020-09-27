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Пашинян обвинил Азербайджан в нападении на Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в инициировании нападения на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику.В источнике
Никол Пашинянармянский политик
Враг начал атаку на Арцах. Армия обороны успешно столкнулась с нападением. Ситуация находится в оперативном развитии, информация будет обобщена и сообщена при необходимости.
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ТАСС

В Армении заявили, что ВС Азербайджана начали наступление в Карабахе

ТАСС00:49
РИА Новости

Премьер Армении заявил о «наступлении противника» в Карабахе

РИА Новости01:13
URA.Ru

В Карабахе начались военные действия. Срочное заявление премьера Армении

URA.Ru00:59
Московский Комсомолец

В Нагорном Карабахе вновь боевые действия: кадры взрывов и разрушений

Московский Комсомолец10:36
Lenta.ru

Армения заявила о наступлении военных Азербайджана в направлении Карабаха

Lenta.ru00:48
Sputnik Армения

В Карабахе неспокойно: Пашинян сообщил об азербайджанском наступлении

Sputnik Армения00:47
Евразия Daily

В Карабахе началась эскалация конфликта: события ночи 27 сентября

Евразия Daily01:03

В «Химках» заявили о готовности подписать контракт с Глушаковым

Спортивный директор подмосковных «Химок» Дмитрий Ульянов заявил о готовности клуба в любой момент подписать контракт с находящимся в статусе свободного агента полузащитником Денисом Глушаковым.
RT на русском09:57

Власти Москвы расширили список лиц, кому рекомендована самоизоляция

Список граждан, которым рекомендовано соблюдать самоизоляцию, расширен: в него вошли беременные и люди с рядом болезней, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости25 сентября в 09:23
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Сын бывшего вице-губернатора Брянской области арестован по делу о ДТП

Советский районный суд Брянска отправил под домашний арест на два месяца сына бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова Максима, обвиненного в смертельном ДТП.
Российская газетавчера в 14:25
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Промоутер назвал суммы гонораров Наташи Королевой и Тарзана

Звездный промоутер Сергей Лавров рассказал журналистам, что певица Наташа Королевой является главной добытчицей в семье - гонорары артистки гораздо больше, чем получает ее муж-стриптизер Сергей Глушко, известный под сценическим именем Тарзан.
Народные новости08:44
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«Яндекс» и TCS Group подорожали на $2 млрд после объявления о слиянии

Москва, 24 сентября 2020, 05:30 — REGNUM Общая рыночная капитализация «Яндекса» и TCS Group (основной актив — Тинькофф-банка) выросла на $2 млрд после объявления о слиянии, передаёт 24 сентября РБК со ссылкой на данные о котировках акций на американской Nasdaq для «Яндекса» и Лондонской фондовой бирже для TCS.
REGNUM23 сентября в 22:30
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