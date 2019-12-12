Политика

RT на русскомRT на русскомПашинян оценил резолюцию сената США о признании геноцида армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал историческим событием принятие сенатом США резолюции о признании геноцида армян со стороны Османской империи.
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Сенат США признал геноцид армян в Османской империи

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