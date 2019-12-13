Политика

ИзвестияИзвестияСенат США принял резолюцию о признании геноцида армян

Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию об официальном признании геноцида армян Османской Империей. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает The Hill. Документ гласит, что Соединенные Штаты должны чтить геноцид армян путем официального признания и памяти.
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