Политика
ИзвестияСенат США принял резолюцию о признании геноцида армян
Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию об официальном признании геноцида армян Османской Империей. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает The Hill. Документ гласит, что Соединенные Штаты должны чтить геноцид армян путем официального признания и памяти.
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Политика
Зеленский высказался за изменение Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
Политика
В Великобритании начались парламентские выборы
В Великобритании стартовали парламентские выборы. По всей стране открыты 40 тысяч избирательных участков.
Футбол
ЦСКА обыграл «Эспаньол» в матче Лиги Европы
ЦСКА обыграл "Эспаньол" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась минимальной победой армейского клуба .
Политика
МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной
Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
Происшествия
В Сочи в лобовом ДТП на встречке погибли четыре человека
В результате аварии на месте скончались водитель и три пассажира Volkswagen. Травмы получил водитель Range Rover, его госпитализировали .
Шоу-бизнес
Анастасии Волочковой грозит облысение
По словам эксперта Анастасии Сивацкой, балерине грозит облысение.
Киберспорт
Сборная России снялась с чемпионата мира по киберспорту
Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Происшествия
Названа причина пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий": Пожар в красках: что стало причиной ЧС на авианосце "Адмирал Кузнецов"
Общество
В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.
Авто
Группа ГАЗ зарегистрировала три новых названия со словом «ГАЗель»
Компания ГАЗ официально зарегистрировала названия для трех автомобилей, где употребляется слово «ГАЗель».
Армия и оружие
Генассамблея ООН приняла резолюции России о демилитаризации космоса
Три российские резолюции о демилитаризации космоса приняты на Генассамблее ООН, сообщает 13 декабря РИА Новости.
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Общество
Какие елки украшают улицы Рязани: составили список зеленых красавиц
В преддверии Нового года улицы Рязани украсились зелеными пушистыми елочками.
Экономика
Россиянам предлагают делать скидки на оплату электричества
Председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил разрешить гражданам с небольшими доходами оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30%.
Кино
Определен актерский состав ремейка фильма «Один дома»
Стало известно, кто снимется в ремейке фильма Криса Коламбуса «Один дома».
Здоровье
Лишат прав без суда: как будут бороться с неадекватными водителями
МВД России и Минздрав после многих лет противостояния впервые смогли договориться о порядке работы с водителями, потерявшими право управления транспортными средствами по медицинским показаниям.
Происшествия
Суд Петербурга заочно арестовал обвиненного в изнасиловании бойца ММА
Колпинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Салимджона Ширинова, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возврата, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Авто
Названа цена Skoda Karoq для России
Компактный кроссовер Skoda Karoq появится в продаже на рынке России в начале 2020 года.
Гаджеты
Microsoft показала новый логотип Windows
Компания продемонстрировала новый логотип Windows 10X, который может перейти в обычный Windows 10, а также 100 иконок стандартных программ: Калькулятор, Календарь, Почта, Skype и тому подобное.
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Политика
Владимир Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио губернатора ЕАО
Владимир Путин провел рабочую встречу с Ростиславом Гольдштейном, назначенным в соответствии с Указом Президента временно исполняющим обязанности губернатора ЕАО, сообщает сайт Кремля.
Политика
Парламент Казахстана одобрил вывод части земель Байконура из аренды РФ
Парламент Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрил изменения в договор с Россией об аренде комплекса Байконур.
Политика
США договорились с Китаем об условиях торговой сделки
США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.