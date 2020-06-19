Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПашинян отменил визит на парад Победы в Москве

Премьер Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что не сможет отправиться в Москву на парад Победы из-за сложившейся в республике эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.
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«С сожалением должен сообщить вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне», — говорится в письме
 Пашиняна Путину.
RT на русском10:10

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Пашинян передумал приезжать на парад Победы в Москву из-за коронавируса

РБК10:54

Пашинян не сможет присутствовать на параде Победы в Москве

ТАСС10:26

Премьер-министр Армении отказался приезжать на парад Победы в Москву

Известия09:40

Пашинян не сможет присутствовать на параде Победы в Москве

RT на русском10:10

Пашинян не приедет в Москву на парад 24 июня из-за ситуации с коронавирусом

Интерфакс10:03

Пашинян отменил визит на парад Победы в Москве

РИА Новости09:44

Пашинян не приедет в Москву на парад Победы из-за коронавируса

Коммерсантъ10:19
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Футбол

Сане отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити»

В пятницу, 19-го июня, главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил информацию о том, что форвард "горожан" Лерой Сане отказался продлевать трудовое соглашение с клубом.
Sport.ru 11:29
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Путин опубликовал статью о Второй мировой войне

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Общество

На Россию надвигается похолодание

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Вести.Ru 17 июня в 23:21
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Происшествия

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На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
РБК 12:12
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Политика

Россия и Белоруссия подписали договор о взаимном признании виз

Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз подписано в Минске министрами иностранных дел двух стран Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем.
Известия 10:47
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Общество

Потанин назвал направленную для ликвидации ЧП в Норильске сумму

Известия 08:21
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Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
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Общество

Восточный экономический форум-2020 отменен

В этом году в условиях пандемии коронавируса COVID-19 VI Восточный экономический форум не состоится, сообщил организатор мероприятия «Росконгресс».
Коммерсантъ 11:22
Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
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Политика

Историк обнаружил, что Путин в статье о Второй мировой войне привел выдуманную цитату Гитлера

Историк, исследователь архивов Игорь Петров нашел в статье президента Владимира Путина о Второй мировой войне несуществующую цитату Адольфа Гитлера.
Медиазона 09:00
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Политика

Премьер Украины объявил о начале второй волны эпидемии коронавируса

Киев, 19 июня 2020, 18:20 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально признал, что страну «накрыла» вторая волна заболеваемости коронавирусом.
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Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
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Футбол

«Барселона» выиграла суд у Неймара. Игрок выплатит клубу 6,7 млн евро

В суде посчитали иначе и обязали футболиста выплатить «Барселоне» 6,7 млн евро.
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы

Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
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Шоу-бизнес

Газманова назвали «преступником» за идеальное тело в 68 лет

На кадрах загорелый певец позирует на байдарке в одних купальных шортах. При этом телу музыканта позавидовал бы и молодой мужчина.
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Шоу-бизнес

Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес

Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес.
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Футбол

«Сочи» пошутил над «Ростовом», выставившим молодых игроков на матч РПЛ

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Футбол

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Фанаты московского «Локомотива», а конкретно – объединение United South (Объединённый Юг), выступили с официальным обращением, объяснив свои намерения на остаток текущего сезона.
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Центробанк впервые снизил ключевую ставку до 4,5%

Центробанк снизил ключевую ставку на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
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Александр Волков рассказал о тактике на бой с Блэйдсом

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Metaratings 10:45
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В Кремле прокомментировали события в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента республики Виктора Бабарико.
RT на русском 05:45
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Политика

Лидеры ЕС договорились продлить антироссийские санкции

Лидеры стран ЕС договорились о продлении экономических санкций против России.
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Футбол

Цорн рассказал о судьбе Гулиева, Умярова и Селихова в «Спартаке»

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал будущее Александра Селихова, Наиля Умарова и Аяза Гулиева в московской команде.
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Футбол

Мэтью Бут — о ситуации в «Ростове»: «Наши жизни важнее возобновления футбола»

Экс-защитник «Ростова» Мэтью Бут поделился мнением о ситуации с коронавирусом в бывшем клубе и в мире.
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Жители Подмосковья могут сдать тест на антитела к коронавирусу

В Министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что жителям региона стал доступен тест на антитела к коронавирусу.
Московский Комсомолец 10:38
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Общество

Петербуржское метро вернется к обычному режиму работы

Начальник петербургского метрополитена Владимир Гарюгин сообщил о возможном возвращении к привычному графику работы метро.
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Политика

Леонид Гозман попросил СК возбудить уголовное дело в отношении Владимира Путина из-за парада Победы и голосования по поправкам

Гозман просит СК возбудить дело по статьям о приготовлении к преступлению и убийстве двух и более лиц "по факту приготовления к убийству путем принуждения к участию в военном параде и голосованию в период пандемии смертельного заболевания".
Snob.ru 07:32
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить свои полномочия

Екатеринбург, 19 июня 2020, 16:45 — REGNUM Патриарху Кириллу следует сложить свои полномочия, заявил схиигумен Сергий (Романов) в видеообращении на YouTube.
REGNUM 09:45
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Наука

В Индийском океане обнаружили зарождающийся континент

Группа ученых из Австралии и Франции пришла к выводу, что в южной части Индийского океана происходит процесс, который с геологической точки зрения можно охарактеризовать как формирование нового континента.
Московский Комсомолец 08:41
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Общество

Церковь и Банк Англии извинились за исторические связи с работорговлей

ТАСС вчера в 20:00
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