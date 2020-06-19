с чего всё началось

Премьер Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что не сможет отправиться в Москву на парад Победы из-за сложившейся в республике эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.

Пашинян отменил визит на парад Победы в Москве

Футбол Сане отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити» В пятницу, 19-го июня, главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил информацию о том, что форвард "горожан" Лерой Сане отказался продлевать трудовое соглашение с клубом.

Общество На Россию надвигается похолодание В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание. 846

Политика Россия и Белоруссия подписали договор о взаимном признании виз Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз подписано в Минске министрами иностранных дел двух стран Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем. 131

Общество Восточный экономический форум-2020 отменен В этом году в условиях пандемии коронавируса COVID-19 VI Восточный экономический форум не состоится, сообщил организатор мероприятия «Росконгресс».

Происшествия Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу. 379

Политика Премьер Украины объявил о начале второй волны эпидемии коронавируса Киев, 19 июня 2020, 18:20 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально признал, что страну «накрыла» вторая волна заболеваемости коронавирусом.

Экономика «ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк. 49

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Футбол «Сочи» пошутил над «Ростовом», выставившим молодых игроков на матч РПЛ Ранее «Ростов» опубликовал заявку на матч с «Сочи» с игроками 2002-2004 года рождения, так как основной состав коллектива ушел на карантин после того, как коронавирусом заразились шесть футболистов клуба. 1

Футбол Болельщики «Локомотива» покинут стадион на 20-й минуте матча Фанаты московского «Локомотива», а конкретно – объединение United South (Объединённый Юг), выступили с официальным обращением, объяснив свои намерения на остаток текущего сезона.

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Единоборства Александр Волков рассказал о тактике на бой с Блэйдсом Российский тяжеловес UFC Александр Волков высказался о поединке со своим следующим соперником Кертисом Блэйдсом.

Политика В Кремле прокомментировали события в Белоруссии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента республики Виктора Бабарико. 80

Футбол Цорн рассказал о судьбе Гулиева, Умярова и Селихова в «Спартаке» Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал будущее Александра Селихова, Наиля Умарова и Аяза Гулиева в московской команде.

Общество Петербуржское метро вернется к обычному режиму работы Начальник петербургского метрополитена Владимир Гарюгин сообщил о возможном возвращении к привычному графику работы метро. 1