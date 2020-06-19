Коронавирус
РИА НовостиПашинян отменил визит на парад Победы в Москве
Премьер Армении Никол Пашинян заявил в пятницу, что не сможет отправиться в Москву на парад Победы из-за сложившейся в республике эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.
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с чего всё началось
«С сожалением должен сообщить вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне», — говорится в письме Пашиняна Путину.RT на русском10:10
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Футбол
Сане отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити»
В пятницу, 19-го июня, главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил информацию о том, что форвард "горожан" Лерой Сане отказался продлевать трудовое соглашение с клубом.
Sport.ru 11:29
Политика
Путин опубликовал статью о Второй мировой войне
Известия вчера в 18:08
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Происшествия
На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой возле жилого дома
На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
РБК 12:12
Политика
Россия и Белоруссия подписали договор о взаимном признании виз
Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз подписано в Минске министрами иностранных дел двух стран Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем.
Известия 10:47
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
Общество
Восточный экономический форум-2020 отменен
В этом году в условиях пандемии коронавируса COVID-19 VI Восточный экономический форум не состоится, сообщил организатор мероприятия «Росконгресс».
Коммерсантъ 11:22
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Политика
Историк обнаружил, что Путин в статье о Второй мировой войне привел выдуманную цитату Гитлера
Историк, исследователь архивов Игорь Петров нашел в статье президента Владимира Путина о Второй мировой войне несуществующую цитату Адольфа Гитлера.
Медиазона 09:00
Политика
Премьер Украины объявил о начале второй волны эпидемии коронавируса
Киев, 19 июня 2020, 18:20 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально признал, что страну «накрыла» вторая волна заболеваемости коронавирусом.
REGNUM 11:20
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Футбол
«Барселона» выиграла суд у Неймара. Игрок выплатит клубу 6,7 млн евро
В суде посчитали иначе и обязали футболиста выплатить «Барселоне» 6,7 млн евро.
Советский спорт 08:13
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
Российская газета 04:53
Шоу-бизнес
Газманова назвали «преступником» за идеальное тело в 68 лет
На кадрах загорелый певец позирует на байдарке в одних купальных шортах. При этом телу музыканта позавидовал бы и молодой мужчина.
Народные новости 07:31
Шоу-бизнес
Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес
Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес.
Paparazzi.ru 17 июня в 02:30
Футбол
«Сочи» пошутил над «Ростовом», выставившим молодых игроков на матч РПЛ
Ранее «Ростов» опубликовал заявку на матч с «Сочи» с игроками 2002-2004 года рождения, так как основной состав коллектива ушел на карантин после того, как коронавирусом заразились шесть футболистов клуба.
Metaratings 10:00
Футбол
Болельщики «Локомотива» покинут стадион на 20-й минуте матча
Фанаты московского «Локомотива», а конкретно – объединение United South (Объединённый Юг), выступили с официальным обращением, объяснив свои намерения на остаток текущего сезона.
LiveResult.Ru 11:34
Финансы
Центробанк впервые снизил ключевую ставку до 4,5%
Центробанк снизил ключевую ставку на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
РИА Новости 08:12
Единоборства
Александр Волков рассказал о тактике на бой с Блэйдсом
Российский тяжеловес UFC Александр Волков высказался о поединке со своим следующим соперником Кертисом Блэйдсом.
Metaratings 10:45
Политика
В Кремле прокомментировали события в Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента республики Виктора Бабарико.
RT на русском 05:45
Политика
Лидеры ЕС договорились продлить антироссийские санкции
Лидеры стран ЕС договорились о продлении экономических санкций против России.
Известия 08:39
Футбол
Цорн рассказал о судьбе Гулиева, Умярова и Селихова в «Спартаке»
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал будущее Александра Селихова, Наиля Умарова и Аяза Гулиева в московской команде.
Sport.ru 07:59
Футбол
Мэтью Бут — о ситуации в «Ростове»: «Наши жизни важнее возобновления футбола»
Экс-защитник «Ростова» Мэтью Бут поделился мнением о ситуации с коронавирусом в бывшем клубе и в мире.
Матч ТВ 12:12
Здоровье
Жители Подмосковья могут сдать тест на антитела к коронавирусу
В Министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что жителям региона стал доступен тест на антитела к коронавирусу.
Московский Комсомолец 10:38
Общество
Петербуржское метро вернется к обычному режиму работы
Начальник петербургского метрополитена Владимир Гарюгин сообщил о возможном возвращении к привычному графику работы метро.
Pravda.Ru 12:09
Политика
Леонид Гозман попросил СК возбудить уголовное дело в отношении Владимира Путина из-за парада Победы и голосования по поправкам
Гозман просит СК возбудить дело по статьям о приготовлении к преступлению и убийстве двух и более лиц "по факту приготовления к убийству путем принуждения к участию в военном параде и голосованию в период пандемии смертельного заболевания".
Snob.ru 07:32
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить свои полномочия
Екатеринбург, 19 июня 2020, 16:45 — REGNUM Патриарху Кириллу следует сложить свои полномочия, заявил схиигумен Сергий (Романов) в видеообращении на YouTube.
REGNUM 09:45
Наука
В Индийском океане обнаружили зарождающийся континент
Группа ученых из Австралии и Франции пришла к выводу, что в южной части Индийского океана происходит процесс, который с геологической точки зрения можно охарактеризовать как формирование нового континента.
Московский Комсомолец 08:41