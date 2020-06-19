Политика
Газета.RuПашинян не приедет на парад Победы в Москву
Премьер-министр Армении Никол Пашинян уведомил, что не посетит парад Победы в Москве, который состоится 24 июня. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы армянского кабмина.
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Общество
Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes 02:04
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
Общество
Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 млн
Известия 19:02
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
РИА Новости 14:39
Армия и оружие
Новый шлем обеспечит пилоту Су-57 преимущество в бою
Новый шлем для пилота Су-57 обеспечит ему серьезные преимущества в бою.
Дни24 05:30
Общество
Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выживет в заключении
Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился в эфире федерального телевидения к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" актера Михаила Ефремова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:48
Здоровье
Врач рассказала, как определить рак по запаху
Москва 24 вчера в 23:28
Игры
Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4
Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
REGNUM вчера в 21:40
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства в Берлине
Министерство иностранных дел Германии пригласило российского посла Сергея Нечаева, чтобы изложить ему позицию немецкой стороны относительно дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине.
ФАН вчера в 08:55
Авто
Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»
Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня 06:05
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел.
Коммерсантъ вчера в 08:56
Финансы
Банк России впервые понизил ключевую ставку до 4,5%
Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
РИА Новости 18:21
Космос
NASA обнаружило возможный источник токсичного бензола на МКС
Военное дело вчера в 06:11
Наука
В Индийском океане зарождается новый континент
Геологи из Франции и Австралии провели анализ состава пород островов в южной части Индийского океана и выяснили, что там формируется "эмбриональный континент".
Радио Sputnik 12:05
Общество
В США скончался сын Никиты Хрущева
Новая газета 00:33
Политика
Историк обнаружил, что Путин в статье о Второй мировой войне привел выдуманную цитату Гитлера
Историк, исследователь архивов Игорь Петров нашел в статье президента Владимира Путина о Второй мировой войне несуществующую цитату Адольфа Гитлера.
Медиазона 09:00
Политика
Володин заявил, что «после Путина будет Путин»
По словам политика, российский лидер заложил фундамент, который будет учитывать следующий президент России.
Evo-rus.com 08:45
Политика
Указ Путина о голосовании 1 июля оспорили в Верховном суде
Верховный суд зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции, сообщает «Интерфакс».
Право.ру вчера в 02:27
Политика
В США рассказали о новом соглашении по вооружениям
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что все ядерные арсеналы России и Китая необходимо включить в новое соглашение по контролю над вооружениями.
RT на русском 19:07
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль
Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:22
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна показала совместные фото
31-летняя жена юмориста опубликовала в Stories своего Instagram видео, на котором она листает альбом с семейными фотографиями.
Московский Комсомолец 08:08
Армия и оружие
На Параде Победы покажут «Панцирь» с мини-ракетами
В 2020 году на военном параде, который пройдёт в Москве 24 июня, впервые будет показан модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-СМ" с новыми малогабаритными ракетами, разработанными специально для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Популярная механика 08:00
Общество
Российские пенсионеры получат доплаты к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских пенсионеров с 1 августа получат доплаты к пенсии, гражданам не нужно будет подавать никаких заявлений, перерасчет проведут автоматически, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 04:59
Музыка
Боб Дилан выпустил первый оригинальный альбом за восемь лет
ИА InterMedia 05:08
Кино
The Last of Us 2 – самая красивая игра поколения. Доказываем скриншотами с обычной PS4
Поскольку текущее поколение подходит к концу, можно смело оглянуться назад и признать, что TLOU 2 – самое красивое, что выходило за последние 7 лет.
Cyber.sports.ru вчера в 08:01
Единоборства
Волков оказался легче Блэйдса на 6 килограммов
Metaratings 15:32
Общество
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
Lenta.ru 18:40