Премьер-министр Армении Никол Пашинян уведомил, что не посетит парад Победы в Москве, который состоится 24 июня. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы армянского кабмина.

Пашинян не приедет на парад Победы в Москву

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