Политика
РБКПашинян ответил на пост Симоньян о неблагодарной Армении
Выразить свою позицию, как написала главный редактор RT, ее вынудили «интернет-войска» властей Армении. "После всего, что вы сделали, Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть", — заключила она.
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с чего всё началось
Пост главного редактора RT Маргариты Симоньян об армяно-российских отношениях вызвал в армянских кругах и в Армении резкую негативную реакцию, признал в интервью телеканалу РБК премьер-министр Армении Никол Пашинян.РБК05:06
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Политика
Кучма ушел из контактной группы по Донбассу
Глава государства подчеркнул, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной и что он относится к его решению с уважением и почтением.
Известия 06:34
Политика
В МИД России намерены расширить список стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Футбол
Туринский «Ювентус» в девятый раз подряд выиграл чемпионат Италии
Туринский «Ювентус» на своем поле обыграл «Сампдорию» и досрочно стал чемпионом Италии сезона-2019/20.
Вечерние Ведомости вчера в 04:03
Армия и оружие
Греция проведет военные учения вблизи спорных с Турцией территорий
Власти Греции выпустили международное оповещение Navtex о проведении военных учений со стрельбами в районе острова Кастелоризо.
Страна Советов on-line вчера в 14:16
Общество
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на международное сообщение подняли спрос на второе гражданство и вид на жительство за рубежом среди россиян.
РИА Новости вчера в 13:33
Шоу-бизнес
Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями
Джо и Софи начали встречаться четыре года назад, о помолвке пары стало известно в 2017 году.
Salt Mag 04:01
Футбол
Московское «Динамо» сделало предложение Кокорину
Московское «Динамо» сделало предложение форварду Александру Кокорину, сообщает «Рейтинг Букмекеров».
BetOn 05:51
Политика
Guardian: вместо Путина за вмешательство лучше критиковать Майка Помпео
Забыть о президенте РФ Владимире Путине и обратить внимание на вмешательство госсекретаря США Майка Помпео в политику Великобритании призвал обозреватель The Guardian Саймон Тисдал в своей статье.
ИА Красная Весна 02:23
Хоккей
Гулявцев покинул пост главного тренера ХК «Амур»
Отмечается, что клуб и Гулявцев расторгли контракт по обоюдному соглашению. Тренер покинул команду в связи с семейными обстоятельствами.
REGNUM 04:38
Общество
В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела
Ранее с предложением вернуть прокуратуре возможность возбуждать уголовные дела в интервью радиостанции «Вести ФМ» говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
РБК 04:48
Авто
Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый двигатель для Lada Vesta и XRAY
Компания «АвтоВАЗ» обновила 1,8-литровый силовой агрегат, используемый в конструкции моделей Lada Vesta и XRAY.
Дни24 06:20
Политика
ЕС не намерен открывать границы с Россией минимум до середины августа
Обновленный список стран, которые смогут посещать Евросоюз, появится в ближайшее время. Россия в него не войдет, отмечают СМИ.
Народные новости 03:09
Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
Политика
В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске
RT на русском 06:26
Происшествия
В Башкирии четыре человека пострадали при взрыве на военном арсенале
В башкирском поселке Урман Иглинского района на территории бывшего военного склада произошел взрыв, в результате которого четыре человека пострадали.
Российская газета 06:52
Происшествия
Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве
В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.
РБК 07:11
Шоу-бизнес
32-летняя Катя Жужа стала мамой во второй раз
Какое-то время Жужа опровергала подобные слухи, но потом объявила, что действительно скоро станет мамой.
Woman.ru 04:34
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Генеральная прокуратура РФ предъявила бывшему депутату Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Раулю Арашукову и экс-члену Совфеда Рауфу Арашукову гражданский иск об изъятии их имущества и обращении в доход государства, сообщил надзорный орган во вторник, 28 июля.
Известия 06:07
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Футбол
Главный тренер «Зенита» описал стиль команды
Главный тренер чемпиона России и обладателя Кубка России «Зенита» Сергей Семак рассказал, в чем заключается стиль его команды.
BetOn 04:08
Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Общество
Мишустин упростил трудоустройство женщин с детьми
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении трудоустройства женщин с детьми младше трех лет, а также предоставлении дополнительных возможностей выйти на работу для пенсионеров, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 05:46
Общество
Роспотребнадзор назвал долю пациентов с антителами к коронавирусу
Антитела к коронавирусу в России, по статистике, находят у 20—25% пациентов, сообщили интернет-порталу стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
RT на русском 07:08