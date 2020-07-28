Пост главного редактора RT Маргариты Симоньян об армяно-российских отношениях вызвал в армянских кругах и в Армении резкую негативную реакцию, признал в интервью телеканалу РБК премьер-министр Армении Никол Пашинян.

с чего всё началось

Выразить свою позицию, как написала главный редактор RT, ее вынудили «интернет-войска» властей Армении. "После всего, что вы сделали, Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть", — заключила она.

Пашинян ответил на пост Симоньян о неблагодарной Армении

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