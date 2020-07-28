Политика

Lenta.ruLenta.ruПашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
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Пашинян ответил на пост Симоньян о неблагодарной Армении

Пост главного редактора RT Маргариты Симоньян об армяно-российских отношениях вызвал в армянских кругах и в Армении резкую негативную реакцию, признал в интервью телеканалу РБК премьер-министр Армении Никол Пашинян.
РБК05:06

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Пашинян ответил на пост Симоньян о неблагодарной Армении

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После скандального поста Симоньян премьер Армении заявил о «защите Нагорного Карабаха»

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Пашинян отреагировал на слова Симоньян о неблагодарной Армении

REGNUM08:14

Премьер Армении ответил на критику Маргариты Симоньян в адрес армянских властей

Говорит Москва06:55

Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей

Lenta.ru06:33

Пашинян ответил на претензии Симоньян к Армении

Московский Комсомолец06:24

В Ереване отреагировали на слова Симоньян о «неблагодарной Армении»

Газета.Ru08:24
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Два грузовых поезда сошли с рельсов после столкновения в Петербурге

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Кино

HBO планирует снять сериал о создании вакцины от коронавируса

Телекомпания HBO планирует экранизировать процесс создания вакцины от CoViD-19.
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Общество

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РБК 08:22
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Общество

ВОЗ: Сезонный характер коронавируса не находит подтверждения

Смена сезонов никак не влияет на интенсивность распространения коронавируса, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
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Новый ледниковый период наступит на Земле через 100 тыс. лет

Новый ледниковый период на планете Земля наступит через 100 тыс. лет.
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Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

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Происшествия

В Москве проверяют ТЦ Outlet Village после сообщения о минировании

"На электронную почту торгового центра Outlet Village по адресу: деревня Лапшинка, владение 8, корпус 1 поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства.
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

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Армия и оружие

Азербайджан объявил о проведении совместных военных учений с Турцией

РБК вчера в 07:52
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Авто

Mercedes-Benz выпустит новый компактвэн T-Class

Компания Mercedes-Benz анонсировала новую модель серии T-Class.
Деловое.ТВ 07:11
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Сообщается, что Шнур пообещал местным жителям не только написать об этом деле четверостишье в Instagram, но снять целый фильм документального жанра.
Городовой вчера в 11:15
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Армия и оружие

Ким Чен Ын: Ядерные силы сдерживания гарантируют КНДР безопасность

Военное дело 03:14
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Общество

МТС получил первую лицензию на 5G в России

МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

25-летняя звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова, переставшая скрывать свои отношения с 46-летним фигуристом и продюсером ледовых шоу Ильёй Авербухом, во время прямого эфира в Instagram похвасталась кольцом.
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Французский астронавт станет первым европейцем на борту Crew Dragon. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщил Тома Песке.
Piter.tv 06:04
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Экономика

Минфин РФ опасается пузыря на ипотечном рынке из-за субсидирования

Говоря о популярной льготной ипотеке под 6,5%, которая действует до 1 ноября, Моисеев отметил, что, на его взгляд, это предложение "немного себя изживает" из-за того, что уже некоторые банки предлагают самостоятельно ставки ниже.
РИА Новости 06:11
Игры

Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

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Финансы

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
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Армия и оружие

Иран в ходе учений отработал атаку на американский авианосец

Иран отработал атаку на американский авианосец в ходе учений, проходящих в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива, задействовав для этого реплику судна, передает агентство Tasnim.
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Цены на билеты в Анталью выросли на фоне открытия авиарейсов из РФ

После решения российских властей об открытии авиарейсов в Турцию Анталья стала самым популярным маршрутом у россиян, но стоимость билетов туда резко выросла по сравнению с прошлым годом.
Аргументы и Факты вчера в 21:53
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
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Армия и оружие

Спутник Sentinel заснял запуск российского «Кинжала»

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Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио

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В ближайшее время в Великобритании начнут продавать биографию герцогини Сассекской Меган Маркл «Обретая свободу».
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Как уточняется, в список войдут чиновники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены "Единой России", Общероссийского народного фронта и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, а также артисты и блогеры.
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Маргарита Симоновна Симоньян
Российская журналистка
Российская журналистка и медиаменеджер. Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года.
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