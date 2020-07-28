Политика
Lenta.ruПашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Читать в источнике
Оценить411
с чего всё началось
Пост главного редактора RT Маргариты Симоньян об армяно-российских отношениях вызвал в армянских кругах и в Армении резкую негативную реакцию, признал в интервью телеканалу РБК премьер-министр Армении Никол Пашинян.РБК05:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:00, Ашберн
Политика
Польша заявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием
Польша инициирует выход из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам в понедельник в Варшаве.
РИА Новости вчера в 11:55
Транспорт
В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима
Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
РИА Новости 11:40
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Экономика
Доходы шведских компаний превзошли все ожидания
От телекоммуникационного гиганта Ericsson до производителя бытовой техники Electrolux, от банковской группы Handelsbanken до производителя замков Assa Abloy – шведские компании объявляют о доходах, которые значительно превышают ожидания рынка.
Ведомости вчера в 17:46
Политика
Лукашенко заявил, что бессимптомно переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко при посещении войсковой части 3214 Внутренних войск МВД заявил, что бессимптомно перенёс коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 10:50
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Космос
Правительство РФ намерено засекретить закупки корпорации «Роскосмос»
Проект постановление, согласно которому закупки государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» буду засекречены, внесен на рассмотрение правительством РФ в лице премьер-министра Михаила Мишустина.
ИА Красная Весна 11:53
Футбол
«Локомотив» предложил Кокорину подписной бонус в 4 млн евро
Московский «Локомотив» предложил форварду Александру Кокорину большой подписной бонус.
Нева Спорт 10:11
Финансы
Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля
Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
Здоровье
В Алтайском крае выявили вспышку коронавируса в онкодиспансере
Более 40 заболевших коронавирусом сотрудников и пациентов выявили в корпусе онкодиспансера в Барнауле, его закрыли на карантин, сообщил во вторник региональный оперштаб.
РИА Новости 05:07
Политика
Члены Общественной палаты РФ обсудили цензуру Google на круглом столе
Модератором мероприятия стал президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
Слово и Дело 06:11
Политика
Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7
Германия не поддержит возвращение России к переговорам стран «Большой семёрки», пока не разрешатся конфликт в Донбассе и вопрос принадлежности Крыма.
RT на русском вчера в 04:39
Происшествия
Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге
На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
Газета.Ru 09:42
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28
Наука
Сотрясения мозга повышают риск старческого слабоумия на 72%
По словам специалистов, черепно-мозговая травма повышает риск развития гиперактивного расстройства, слабоумия и болезни Паркинсона.
МедиаПоток 10:33
Киберспорт
Cuphead выйдет на PlayStation 4
CyberSport.ru 11:55
Здоровье
Ольга Кожанова: «Вдобавок к коронавирусу в регион придут грипп и ОРВИ»
Вдобавок к коронавирусной инфекции скоро в Саратовскую область вернутся сезонные грипп и ОРВИ.
Взгляд-инфо 11:25
Армия и оружие
Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными
Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
РИА Новости 11:44
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Политика
Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400
RT на русском 07:44
Общество
Путин получил иск за ущемление прав детей старше 16 лет
Штаб депутата Юлии Галяминой обратился в суд с коллективным иском родителей, воспитывающих детей старше 16 лет.
Rusbankrot.ru 09:22
Общество
Билл Гейтс раскритиковал способ выявления коронавируса
Основатель Microsoft и сопредседатель благотворительного фонда Билл Гейтс раскритиковал способ выявления коронавируса в США.
Lenta.ru 11:55
Авто
Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге
Новые автомобили 10:16
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Общество
Половина месячной нормы осадков выпала в Петербурге за 40 минут
Русская Планета 11:40
Здоровье
Диетолог рассказала, для кого дыня может быть опасной
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как выбрать хорошую дыню и кому она пойдет на пользу здоровью.
Росбалт 07:11
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08