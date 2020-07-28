Политика

Lenta.ruLenta.ruПашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
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Пашинян ответил на пост Симоньян о неблагодарной Армении

Пост главного редактора RT Маргариты Симоньян об армяно-российских отношениях вызвал в армянских кругах и в Армении резкую негативную реакцию, признал в интервью телеканалу РБК премьер-министр Армении Никол Пашинян.
РБК05:06

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Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей

Lenta.ru06:33

В Ереване отреагировали на слова Симоньян о «неблагодарной Армении»

Газета.Ru08:24

Пашинян отреагировал на слова Симоньян о неблагодарной Армении

REGNUM08:14

Премьер Армении ответил на критику Маргариты Симоньян в адрес армянских властей

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Царьград10:33

Пашинян ответил на претензии Симоньян к Армении

Московский Комсомолец06:24

Пашинян ответил на пост Симоньян о неблагодарной Армении

РБК05:06
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Политика

Польша заявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием

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Транспорт

В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима

Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
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Доходы шведских компаний превзошли все ожидания

От телекоммуникационного гиганта Ericsson до производителя бытовой техники Electrolux, от банковской группы Handelsbanken до производителя замков Assa Abloy – шведские компании объявляют о доходах, которые значительно превышают ожидания рынка.
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Лукашенко заявил, что бессимптомно переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при посещении войсковой части 3214 Внутренних войск МВД заявил, что бессимптомно перенёс коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

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Правительство РФ намерено засекретить закупки корпорации «Роскосмос»

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Московский «Локомотив» предложил форварду Александру Кокорину большой подписной бонус.
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Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля

Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
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В Алтайском крае выявили вспышку коронавируса в онкодиспансере

Более 40 заболевших коронавирусом сотрудников и пациентов выявили в корпусе онкодиспансера в Барнауле, его закрыли на карантин, сообщил во вторник региональный оперштаб.
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Модератором мероприятия стал президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
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Германия не поддержит возвращение России к переговорам стран «Большой семёрки», пока не разрешатся конфликт в Донбассе и вопрос принадлежности Крыма.
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Вдобавок к коронавирусной инфекции скоро в Саратовскую область вернутся сезонные грипп и ОРВИ.
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Армия и оружие

Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными

Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
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Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
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Основатель Microsoft и сопредседатель благотворительного фонда Билл Гейтс раскритиковал способ выявления коронавируса в США.
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Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
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Армянский государственный и политический деятель, премьер-министр Армении с 8 мая 2018. Лидер бархатной революции в Армении. Депутат Национального собрания Армении, руководитель фракции «Елк».
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Маргарита Симоновна Симоньян
Российская журналистка
Российская журналистка и медиаменеджер. Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года.
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