Тихановская хочет выступить в парламенте Белоруссии 3 августа

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская намерена выступить в парламенте страны 3 августа, в день обращения белорусского лидера Александра Лукашенко с ежегодным посланием к народу и парламенту, сообщил во вторник штаб альтернативных политиков, объединивших свои усилия вокруг Тихановской.