Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Смотрите также
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов отказался от сделки со следствием
Выпускник из Великого Новгорода сдал три экзамена ЕГЭ на 100 баллов
Как коронавирус вызывает потерю обоняния
Иран в ходе учений отработал атаку на американский авианосец
Белорусская милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Минске
СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми
Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
50-летний Григорьев-Апполонов закрутил роман с 19-летней девушкой
Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля
Покинувший Black Star Тимати зарегистрировал новую компанию
Вторая волна коронавируса может обойтись без закрытия предприятий
Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2
Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля
Ростовский аэропорт с 3 августа возобновляет отправку рейсов в Турцию
«Золотую судью» Елену Хахалеву уволили из Краснодарского краевого суда
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Игрок клуба Михаил Скипский покинул комиссию по работе с детьми после секс-скандала
Воспитанник «Реала» Денис Черышев может перейти в «Зенит»
Суд Петербурга арестовал мужчину, расчленившего свою жену
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
Белорусская милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Минске
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля
МТС получил первую лицензию на 5G в России
Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов отказался от сделки со следствием
Кучма ушел из контактной группы по Донбассу
Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400
В Хабаровске водителя «фургаломобиля» арестовали на восемь суток
СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.В источнике
С чего всё началось
Пашинян ответил на пост Симоньян о неблагодарной Армении
Пост главного редактора RT Маргариты Симоньян об армяно-российских отношениях вызвал в армянских кругах и в Армении резкую негативную реакцию, признал в интервью телеканалу РБК премьер-министр Армении Никол Пашинян.
РБК05:06
Подробнее о событии