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Lenta.ru
Lenta.ru

Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.В источнике
С чего всё началось
РБК

Пашинян ответил на пост Симоньян о неблагодарной Армении

Пост главного редактора RT Маргариты Симоньян об армяно-российских отношениях вызвал в армянских кругах и в Армении резкую негативную реакцию, признал в интервью телеканалу РБК премьер-министр Армении Никол Пашинян.
РБК05:06
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Газета.Ru

В Ереване отреагировали на слова Симоньян о «неблагодарной Армении»

Газета.Ru08:24
Царьград

После скандального поста Симоньян премьер Армении заявил о «защите Нагорного Карабаха»

Царьград08:21
Московский Комсомолец

Пашинян ответил на претензии Симоньян к Армении

Московский Комсомолец06:24
Говорит Москва

Премьер Армении ответил на критику Маргариты Симоньян в адрес армянских властей

Говорит Москва06:55
Lenta.ru

Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей

Lenta.ru06:33
REGNUM

Пашинян отреагировал на слова Симоньян о неблагодарной Армении

REGNUM08:14
РБК

Пашинян ответил на пост Симоньян о неблагодарной Армении

РБК05:06
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Как коронавирус вызывает потерю обоняния

«Наше открытие указывает на то, что изменения в обонянии пациентов, вызываемые новым коронавирусом, связаны не с прямым инфицированием нейронов, а с воздействием на работу поддерживающих клеток», — сообщил журналу Science Advances один из авторов исследования, Сандип Роберт Датта.
Live2426 июля в 01:12
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Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400

Россия прорабатывает возможность поставки второй партии систем противовоздушной обороны С-400 Турции, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
RT на русском07:44
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Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия06:39
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Вторая волна коронавируса может обойтись без закрытия предприятий

Москва, 28 июля 2020, 13:51 — REGNUM Минпромторг РФ совместно с Роспотребнадзором работают над тем, чтобы обойтись без закрытия стационарных заведений торговли в случае второй волны коронавируса осенью 2020 года.
REGNUM06:51
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Тихановская хочет выступить в парламенте Белоруссии 3 августа

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская намерена выступить в парламенте страны 3 августа, в день обращения белорусского лидера Александра Лукашенко с ежегодным посланием к народу и парламенту, сообщил во вторник штаб альтернативных политиков, объединивших свои усилия вокруг Тихановской.
РИА Новости08:55
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