Москва, 29 сентября 2020, 19:15 — REGNUM Объём просроченной более трёх месяцев задолженности физических лиц в России в августе вырос на 5,3% и по состоянию на 1 сентября превысил триллион рублей, сообщает пресс-служба Банка России.
В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Бывший пресс-секретарь патриархов Алексия II и Кирилла, настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский опроверг информацию о наличии у патриархов Русской православной церкви (РПЦ) многомиллиардных состояний.
Благодаря проведенной Россией военной операции международная террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в РФ) в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию.
Как поясняет ФНПР, при средней продолжительности жизни в 72 года для системы обязательного пенсионного страхования период дожития, то есть время, в течение которого выплачивается накопительная пенсия, может составлять 12 и 15 лет для мужчин и женщин.
Контролерам в кинотеатрах следует проверять каждые 15 мин нахождение зрителей в защитных масках во время сеанса, заявила 29 сентября руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева на селекторном совещании.
«Согласно требованиям Роспотребнадзора в Иркутской области продлён масочный режим до исключения угрозы жизни и здоровью граждан, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Президент США Дональд Трамп прилетел на борту самолета Air Force One в Кливленд (штат Огайо) для участия в первых теледебатах с кандидатом на президентский пост от Демократической партии Джозефом Байденом, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-пула Белого дома.