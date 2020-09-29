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REGNUM
REGNUM

Пашинян позвонил Путину из-за войны в Нагорном Карабахе

Москва, 29 сентября 2020, 19:59 — REGNUM О необходимости прекращения военных действий в Нагорном Карабахе говорили Москва и Ереван, сообщили 29 сентября в пресс-службе Кремля.В источнике

Совбез ООН призвал к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе

Совбез Организации Объединенных Наций обратился к Азербайджану и Армении с призывом остановить боевые действия на территории непризнанной Нагорного-Карабахской республики в незамедлительном порядке.
ТК Звезда19:07
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ВС Карелии увеличил наказание Юрию Дмитриеву до 13 лет строгого режима

ВС Карелии увеличил наказание Юрию Дмитриеву до 13 лет строгого режима Верховный суд (ВС) Карелии увеличил срок строгого режима для главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева с 3,5 до 13 лет.
Коммерсантъвчера в 15:59
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Долги граждан России превысили триллион рублей впервые с 2016 года

Москва, 29 сентября 2020, 19:15 — REGNUM Объём просроченной более трёх месяцев задолженности физических лиц в России в августе вырос на 5,3% и по состоянию на 1 сентября превысил триллион рублей, сообщает пресс-служба Банка России.
REGNUMвчера в 12:15
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Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В свою очередь глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что турецкий истребитель находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.
Интерфаксвчера в 10:37
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Многомиллиардное состояние патриарха Кирилла опровергли

Бывший пресс-секретарь патриархов Алексия II и Кирилла, настоятель храма Святой Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский опроверг информацию о наличии у патриархов Русской православной церкви (РПЦ) многомиллиардных состояний.
Lenta.ru20:25
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Шойгу заявил о полном разгроме ИГ в Сирии

Благодаря проведенной Россией военной операции международная террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в РФ) в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию.
Известия17:37
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Профсоюзы попросили Мишустина отменить накопительную часть пенсии

Как поясняет ФНПР, при средней продолжительности жизни в 72 года для системы обязательного пенсионного страхования период дожития, то есть время, в течение которого выплачивается накопительная пенсия, может составлять 12 и 15 лет для мужчин и женщин.
РБК20:38
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Московским кинотеатрам порекомендовали ужесточить масочный режим

Контролерам в кинотеатрах следует проверять каждые 15 мин нахождение зрителей в защитных масках во время сеанса, заявила 29 сентября руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева на селекторном совещании.
Известия17:12
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В Иркутской области масочный режим продлили «до исключения угрозы»

«Согласно требованиям Роспотребнадзора в Иркутской области продлён масочный режим до исключения угрозы жизни и здоровью граждан, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении пресс-службы.
REGNUMвчера в 02:32
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Трамп прилетел в Кливленд для участия в теледебатах с Байденом

Президент США Дональд Трамп прилетел на борту самолета Air Force One в Кливленд (штат Огайо) для участия в первых теледебатах с кандидатом на президентский пост от Демократической партии Джозефом Байденом, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-пула Белого дома.
BFM.ruвчера в 16:38
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