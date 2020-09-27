Пашинян позвонил Путину обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе
Премьер-министр Армении оценивает ситуацию как напряженную. По словам Никола Пашиняна, Армения может признать независимость Нагорного Карабаха. На фоне происходящего Никол Пашинян связался с президентом России Владимиром Путиным.В источнике
С чего всё началось
«Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия», — говорится на сайте
Кремля.
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