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Газета.Ru
Газета.Ru

Пашинян позвонил Путину обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении оценивает ситуацию как напряженную. По словам Никола Пашиняна, Армения может признать независимость Нагорного Карабаха. На фоне происходящего Никол Пашинян связался с президентом России Владимиром Путиным.В источнике
С чего всё началось
«Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия», — говорится на сайте
 Кремля.
Известиявчера в 10:50
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RT на русском

Как развивается ситуация с обострением в районе Нагорного Карабаха

RT на русском18:12
РБК

Пашинян обсудил бои в Нагорном Карабахе с Макроном

РБКвчера в 15:01
РИА Новости

Пашинян позвонил Путину обсудить обострение в Карабахе

РИА Новостивчера в 10:49
Национальная служба новостей

Состоялся телефонный разговор между Пашиняном и Путиным

Национальная служба новостейвчера в 10:54
Известия

Путин обсудил с Пашиняном обострение ситуации в Нагорном Карабахе

Известиявчера в 10:50
ТАСС

Пашинян в разговоре с Путиным заявил о недопустимости вовлечения в конфликт третьих сил

ТАССвчера в 12:05
Телеканал 360°

Пашинян позвонил Путину из-за обострения в Нагорном Карабахе

Телеканал 360°вчера в 10:47

Титов предложил изменить параметры нескольких налоговых режимов для МСП

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REGNUM25 сентября в 16:23