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Газета.Ru
Газета.Ru

Пашинян позвонил Путину обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении оценивает ситуацию как напряженную. По словам Никола Пашиняна, Армения может признать независимость Нагорного Карабаха. На фоне происходящего Никол Пашинян связался с президентом России Владимиром Путиным.В источнике
С чего всё началось
«Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия», — говорится на сайте
 Кремля.
Известиявчера в 10:50
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RT на русском

Как развивается ситуация с обострением в районе Нагорного Карабаха

RT на русском18:12
Известия

Путин обсудил с Пашиняном обострение ситуации в Нагорном Карабахе

Известиявчера в 10:50
РБК

Пашинян обсудил с Путиным ситуацию в Карабахе

РБКвчера в 10:54
Национальная служба новостей

Состоялся телефонный разговор между Пашиняном и Путиным

Национальная служба новостейвчера в 10:54
ТАСС

Пашинян в разговоре с Путиным заявил о недопустимости вовлечения в конфликт третьих сил

ТАССвчера в 12:05
РИА Новости

Пашинян позвонил Путину обсудить обострение в Карабахе

РИА Новостивчера в 10:49
Телеканал 360°

Пашинян позвонил Путину из-за обострения в Нагорном Карабахе

Телеканал 360°вчера в 10:47

Звезда «Довода» готов сыграть в фильме Marvel

Исполнитель главной роли в фильме "Довод" Джон Дэвид Вашингтон без раздумий готов сыграть в экранизации комиксов Marvel, посвященной Фантастической четверке, если глава студи Кевин Файги обратится к нему с подобным предложением.
Звезда «Довода» готов сыграть в фильме Marvel
KinoNews.ruвчера в 14:48

В результате обстрела карабахских сел ранены более 30 мирных жителей

Более 30 мирных граждан были ранены, двое погибли в результате обстрелов со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе, заявил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артак Бегларян в воскресенье на брифинге.
Интерфаксвчера в 11:35
37

Клювый кит установил рекорд по прыжкам в воду среди млекопитающих

Учитывая, что около 95% погруженный других млекопитающих заканчиваются до истощения запаса кислорода то, если применить это отношение к клювовидным китам Кювье, получится, что они могут сохранять кислород на ошеломительные 77,7 минут до того, как воспользоваться анаэробным дыханием.
Gazeta.SPb25 сентября в 13:56
38

«Ъ» стали известны детали общенационального плана восстановления экономики

Утвержденный правительством общенациональный план восстановления экономики в заключительной версии стоит 6,4 трлн руб. и с точки зрения финансирования более чем наполовину исполнен.
Коммерсантъ17:55

У границ России назревает война

По сообщению анонимного источника, турецкие спецслужбы направили в Азербайджан отряд боевиков из антикурдской группировки "Дивизия Султана Мурада" для участия в военных действиях против Армении.
CT newsвчера в 11:35
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К системе мгновенных переводов Сбера подключаются еще два банка

Банк «Хоум Кредит» находится в процессе подключения к системе мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона, заявил «Известиям» директор департамента по развитию онлайн-сервисов кредитной организации Павел Михалев.
Известия19:30