Политика
Газета.RuПашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений
"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
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Футбол
«Зенит» и «Химки» играют в финале Кубка России по футболу
Сегодня в Екатеринбурге в финале Кубка России по футболу «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграет с «Химками» (Московская область).
Спорт БИЗНЕС Online 09:50
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
Российская газета 07:07
Единоборства
Емельяненко отказался засчитывать себе поражение от Исмаилова
«Пусть засчитает эту победу себе, а я себе это поражение считать отказываюсь», — добавил Емельяненко.
Lenta.ru 09:26
Политика
Китай выразил протест США за вторжение в консульство в Хьюстоне
Китай выразил протест и сделал представление США за то, что представители американских властей вторглись на территорию китайского консульства в Хьюстоне после того, как его покинули китайские дипломаты, заявил в субботу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
РИА Новости 08:43
Шоу-бизнес
Экс-супруга Элтона Джона намерена отсудить у него три миллиона фунтов
Как пишет The Daily Telegraph, бракоразводное соглашение было заключено между Элтоном Джоном и Ренатой Блауэл еще в 1988 году.
Новые Известия 09:03
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Происшествия
В Москве произошла драка между выходцами из Азербайджана и Армении
В Москве ночью произошла массовая драка между выходцами из Азербайджана и Армении.
Профиль вчера в 07:28
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Общество
В ПФР рассказали про доплату к пенсии в размере 2843 рубля
Как сообщает ToDay News Ufa, некоторым категориям российских граждан теперь полагается доплата к пенсии в размере двух тысяч восьмисот сорока рублей.
ToDay News Ufa 03:54
Происшествия
В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову
"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:33
Армия и оружие
В параде на Каспии в День ВМФ примут участие 12 кораблей и судов
Начало парада в 9:30, рассказал Пинчук.
Замана 09:04
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Музыка
Хор Турецкого выступит в День ВМФ в Севастополе
Стало известно, что знаменитые музыканты коллектива дадут большой праздничный концерт на площади Нахимова, посвященный празднованию Дня Военно-Морского Флота.
RuNews24.ru вчера в 14:21
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета 09:54
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым.
Piter.tv 05:31
Политика
Климкин призвал сделать Крым проблемой для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
Общество
Суд отказался расследовать причастность РФ к отравлению в Эймсбери
Высокий суд Лондона постановил, что дополнительное расследование не будет затрагивать причастность России к причинам смерти британки Дон Стерджес из-за отравления нервно-паралитическим веществом в городе Эймсбери.
News.ru 09:40
Гаджеты
Huawei смогла представить 28-нм чип HiSilicon ATV с поддержкой LiteOS
Новый 28-нм чип ATV (Advanced Television) с поддержкой собственной платформы LiteOS представило кремниевое подразделение HiSilicon китайского гиганта Huawei, сообщает 25 июля 3DNews.
ИА Красная Весна 09:43
Политика
Строительству «Северного потока – 2» помешал нерест трески
Трубоукладчики уже две недели не могут приступить к работе по строительству газопровода "Северный поток — 2" из-за нереста трески, сообщила немецкая радиостанция NDR Info.
РИА Новости 08:24
Футбол
Слуцкий выступил с критикой российских судей
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий высказал свои подозрения, как российские судьи могут манипулировать игрой футболистов.
РИА Новости 09:58
Происшествия
Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»
В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru вчера в 08:27
Общество
Захарова объяснила возобновление авиасообщения с Танзанией
Появление Танзании в списке стран, с которыми РФ возобновляет авиасообщение, вызвано популярностью данного направления у россиян, рассказала в пятницу, 24 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Известия вчера в 17:12
Гаджеты
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с 2 метров
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с высоты до 2 метров.
Дни24 вчера в 03:57
Футбол
Совет директоров ЦСКА подвел итоги прошедшего сезона
Совет директоров московского ЦСКА подвел итоги прошедшего сезона, а также определил цели на будущее, сообщает сайт команды.
Газета.Ru 10:12
Общество
Разработана многоразовая маска, нейтрализующая коронавирус
В Португалии разработана первая маска, нейтрализующая коронавирус, сообщает газета La Razon.
Вести.Ru 08:45
Происшествия
Главу уральского отделения Transparency International задержали в Казани
Коммерсантъ 09:28
Происшествия
В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек
В Хасавюртовском районе Дагестана в ДТП погибли пять человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.
РБК 05:41