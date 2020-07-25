Политика
Газета.RuПашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений
"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
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Политика
Климкин призвал сделать Крым проблемой для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
Происшествия
Уральский представитель Transparency International задержана в Казани
Руководитель регионального антикоррупционного центра в Екатеринбурге Transparency International Екатерина Петрова задержана в Казани, сообщила организация в своем фейсбуке.
Интерфакс 12:49
Происшествия
В Москве задержаны более 30 иностранцев-участников массовой драки
В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
Газета.Ru 11:21
Армия и оружие
В порт Одессы вошли пять кораблей НАТО
Пять кораблей НАТО во главе с флагманом группы SNMG2, участвующие в морских учениях Sea breeze 2020, вошли в порт Одессы.
Известия 11:44
Общество
В Instagram умершей от рака Джеммы Сиссон появился прощальный пост
В Instagram бодибилдера Джеммы Сиссон, которая умерла от раковой опухоли, было опубликовало прощальное сообщение.
Территория новостей 10:04
Происшествия
В Керченском проливе на патриотической акции утонула бронемашина
Во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, в Керченском проливе затонула бронемашина.
BFM.ru 09:29
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
РИА Новости 10:49
Общество
Умер один из основателей группы Fleetwood Mac Питер Грин
Один из основателей группы Fleetwood Mac Питер Грин умер на 74-м году жизни.
Известия 12:44
Футбол
ФК «Краснодар» подписал защитника «Зенита» Смольникова
Кубань 24 02:24
Здоровье
Мурашко озвучил сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Вакцинацию россиян из групп риска от коронавируса могут начать уже в августе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 23 июля в 12:05
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
Футбол
Футболисты «Зенита» разбили крышку Кубка России во время празднования
Футболисты петербургского "Зенита" разбили крышку Кубка России во время церемонии награждения после финальной игры.
РИА Новости 12:31
Общество
Мэр Комсомольска-на-Амуре встал на сторону протестующих в поддержку Фургала
Благодарность вышедшим на улицы сторонникам арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выразил мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник.
ИА Красная Весна 05:11
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Происшествия
МВД пообещало пресекать беспорядки
Вести.Ru 13:02
Общество
В Португалии разработали деактивирующую коронавирус маску
Португальские учёные сообщили о разработке маски, которая способна деактивировать коронавирус.
RT на русском 13:31
Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 02:01
Происшествия
Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»
В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru вчера в 08:27
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен была госпитализирована с подозрением на инсульт
62-летняя Елена Кондулайнен была госпитализирована в медицинское учреждение с подозрением на инсульт.
Вокруг ТВ 06:18
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 23 июля в 13:40
Здоровье
Медики назвали главные факторы развития рака желудка
Медики считают, что бактерия Helicobacter pylori является главным фактором риска при данном виде онкологии.
Live24 вчера в 02:03
Политика
Нерест трески остановил строительство «Северного потока-2»
Die Welt указывает, что в сентябре, когда нерест закончится, строительство «Северного потока-2», скорее всего, будет продолжено, поскольку технических препятствий для него не останется.
РБК 10:36
Общество
Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича
РИА Новости вчера в 17:31
Авто
Subaru оснастит WRX STI следующего поколения 400-сильным турбомотором
Обновленный WRX STI получит 2,4-литровый наддувный оппозитный двигатель, который использован для кросса Ascent.
Letnews.ru вчера в 02:26
Армия и оружие
МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе
Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ru вчера в 14:53
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Здоровье
Врач назвала четыре опасные причины высокой температуры по вечерам
У ряда людей по вечерам может подниматься высокая температура. Врач рассказал о четырех опасных причинах этого.
ToDay News Ufa 01:39