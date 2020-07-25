Политика

Газета.RuГазета.RuПашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений

"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
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Атаки на армян объяснили попыткой дестабилизировать ситуацию в России

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Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений

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Пашинян заявил о попытках сделать Россию центром этнических столкновений

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Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
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Происшествия

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В Москве задержаны свыше 30 иностранцев, участвовавших в массовой драке, им запретят въезд на территорию России на пять лет.
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Общество

В Instagram умершей от рака Джеммы Сиссон появился прощальный пост

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Во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, в Керченском проливе затонула бронемашина.
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РИА Новости 10:49
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Общество

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Один из основателей группы Fleetwood Mac Питер Грин умер на 74-м году жизни.
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Футболисты «Зенита» разбили крышку Кубка России во время празднования

Футболисты петербургского "Зенита" разбили крышку Кубка России во время церемонии награждения после финальной игры.
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Общество

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Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
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МВД пообещало пресекать беспорядки

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В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
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Нерест трески остановил строительство «Северного потока-2»

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МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе

Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
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