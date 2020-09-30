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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Пашинян заявил о возможном признании независимости Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что возможность признания независимости Нагорного Карабаха рассматривается, решение будет принято в зависимости от «некоторых факторов».В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Пашинян заявил, что Армения может признать независимость Карабаха

Есть также вариант подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Арменией и Карабахом, есть возможность подписания договора о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны", - сказал Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване в среду.
Интерфакс01:34
Подробнее о событии
РБК

Пашинян сообщил о варианте с признанием Нагорного Карабаха Арменией

РБК04:07
ТАСС

Пашинян: Армения рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха

ТАСС01:45
Lenta.ru

Пашинян оценил возможность признания независимости Карабаха

Lenta.ru01:52
Коммерсантъ

Пашинян заявил о возможном признании независимости Карабаха

Коммерсантъ02:39
Газета.Ru

Пашинян: Армения может признать независимость Карабаха

Газета.Ru01:44
Московский Комсомолец

Армения рассматривает заключение соглашения о сотрудничестве с Арцахом

Московский Комсомолец01:38
РЕН ТВ

Армения рассматривает возможность признания независимости Карабаха

РЕН ТВ01:24

Макрон проведет переговоры с Путиным и Трампом по ситуации в Карабахе

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в связи военными действиями в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости.
Sputnik Армения04:11

Вирусолог назвал необходимые меры по укреплению иммунитета осенью

«Государство не вводит строгих карантинных мер, но дает рекомендации и просит соблюдать самые обычные противоэпидемические меры, а именно дистанцирование, ношение масок в местах скопления людей, мытье рук дезинфицирующими растворами, работа в удаленном доступе, самоизоляция, особенно для пожилых», — пояснил он.
РБК04:17
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Российская газета03:02
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