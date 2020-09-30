Пашинян заявил о возможном признании независимости Карабаха
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что возможность признания независимости Нагорного Карабаха рассматривается, решение будет принято в зависимости от «некоторых факторов».В источнике
С чего всё началось
Пашинян заявил, что Армения может признать независимость Карабаха
Есть также вариант подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Арменией и Карабахом, есть возможность подписания договора о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны", - сказал Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване в среду.
Интерфакс01:34
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