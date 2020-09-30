Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Ведомости
Ведомости 

Пашинян заявил о возможном признании независимости Карабаха

Армения рассматривает возможность подписания с Ногорным Карабахом договора в сфере безопасности, в частности может признать его независимость, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Пашинян заявил, что Армения может признать независимость Карабаха

Есть также вариант подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Арменией и Карабахом, есть возможность подписания договора о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны", - сказал Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване в среду.
Интерфакс01:34
Подробнее о событии
Lenta.ru

Пашинян оценил возможность признания независимости Карабаха

Lenta.ru01:52
Московский Комсомолец

Армения рассматривает заключение соглашения о сотрудничестве с Арцахом

Московский Комсомолец01:38
Газета.Ru

Пашинян: Армения может признать независимость Карабаха

Газета.Ru01:44
ФАН

Пашинян: Армения рассматривает возможность признания независимости НКР

ФАН02:16
ТАСС

Пашинян: Армения рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха

ТАСС01:45
Новые Известия

Никол Пашинян заявил о возможном признании независимости Нагорного Карабаха

Новые Известия27 сентября в 11:08
Pravda.Ru

В Армении могут признать независимость Нагорного Карабаха

Pravda.Ru27 сентября в 10:11

«Роскосмос» сожалеет о сокращении расходов на космическую программу

Секвестр Федеральной космической программы лишит возможности «Роскомос» иметь на орбите около 20 спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), сообщил 29 сентября начальник отдела целевого применения космических средств наблюдения и комплексов приема информации «Роскосмоса» Валерий Заичко в журнале «Русский космос».
«Роскосмос» сожалеет о сокращении расходов на космическую программу
ИА Красная Веснавчера в 07:59
2

Россияне увеличили суммы ипотеки

Ранее в сентябре стало известно, что россияне нашли замену ипотечным займам: граждане, которым ранее отказали в ипотеке, оформляют потребительские кредиты, чтобы купить квартиры.
Lenta.ru04:49

Путин поручил ввести запрет на вывоз необработанных лесоматериалов

«Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
RT на русском04:31
2K

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко

29 сентября 2020 года Министерство иностранных дел Великобритании сообщило о введении санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко, его сына Виктора и членов белорусского правительства из-за нарушения прав человека.
Саминвестор03:38
828

В США создали роботизированную ткань

В настоящее время учёные пытаются усовершенствовать свою разработку и переработать её в волокнистую форму для вживления в ткань, благодаря чему обычная ткань сможет реагировать на перемены окружающей среды.
Pravda.Ru03:45
1