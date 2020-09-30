Пашинян заявил о возможном признании независимости Карабаха
Армения рассматривает возможность подписания с Ногорным Карабахом договора в сфере безопасности, в частности может признать его независимость, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване.В источнике
С чего всё началось
Пашинян заявил, что Армения может признать независимость Карабаха
Есть также вариант подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Арменией и Карабахом, есть возможность подписания договора о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны", - сказал Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване в среду.
Интерфакс01:34
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Никол Пашинян заявил о возможном признании независимости Нагорного Карабаха
Новые Известия27 сентября в 11:08