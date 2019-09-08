Политика
ИзвестияПаслер побеждает на выборах губернатора Оренбургской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер лидирует на выборах главы региона. По итогам обработки 51,26% протоколов за него проголосовали 65,18% избирателей. Второе место досталось Максиму Амелину (23,99%), а тройку лидеров замыкает Анатолий Кобзев (3,75%).
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Денис Паслер: «Конкурс „Команда Оренбуржья“ нацелен на модернизацию всех сфер жизни региона»
Волга Ньюс06 сентября в 09:07
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«Голос» сообщил о нападении на автобус с наблюдателями в Туве
Наблюдатели и журналисты, следующие из Красноярского края в Туву, где проходят выборы, обстреляны в автобусе, сообщается на сайте карты нарушений движения в защиту прав избирателей "Голос" в воскресенье.
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По предварительным данным ГАС «Выборы», 18 депутатов переизбрались в новый созыв.
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