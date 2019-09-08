В Оренбургской области облизбирком сообщил о предварительных данных по итогам выборов главы региона. Они были озвучены в прямом эфире портала «РИА56». После обработки 7,27% бюллетеней лидирует врио губернатора Денис Паслер (партия «Единая Россия») с 64,57% голосов.

Футбол ФК «Ростов» разгромил сборную Сирии В перерыве в чемпионатах стран, связанном с матчами сборных команд, «Ростов» провёл товарищеский матч с основной национальной командой Сирии.

Космос Рассекречены места высадки роверов на Марсе Агентство NASA определилось с местами для высадки аппаратов на поверхности Марса во время следующих миссий.

Политика На выборах в Мосгордуму в 19 из 45 округов лидирует оппозиция По данным ЦИК, по итогам обработки более 30% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах депутатов Мосгордумы в 19 избирательных округах из 45 победу одерживают кандидаты от оппозиции.

Общество Эксперимент с электронными паспортами начнут в Москве в первом полугодии 2020 года Пилотный проект по внедрению электронных паспортов будет запущен в первой половине следующего года в Москве, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов в опубликованном в понедельник интервью газете "Известия".

Теннис Надаль обыграл Медведева в финале US Open В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).

Политика Беглов лидирует при подсчете первых голосов на выборах в Петербурге По итогам обработки 0,2 процента голосов врио губернатора Петербурга Александр Беглов набирает 84,43 процента голосов, сообщает ЦИК РФ.

Происшествия В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.

Космос Лазер отгонит астероиды от Земли Идеи создать лазерный перехватчик для астероидов, траектория которых пересекается с Землей, уже выдвигались ранее.

Общество В Японии 900 тысяч домов обесточены из-за тайфуна По меньшей мере 10 жителей регионов Японии пострадали из-за тайфуна «Факсай», 900 тыс. домов обесточены. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Политика Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17 Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.

Политика На выборах в Хабаровском крае побеждает ЛДПР По итогам подсчета 100 процентов голосов на выборах в Законодательную думу Хабаровского края победу, по предварительным данным, одерживает ЛДПР.

Происшествия Машина сбила инвалида на коляске в центре Москвы В центре Москвы автомобиль сбил инвалида-колясочника, который пересекал дорогу в неположенном месте.

Транспорт British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.

Политика Нетаньяху назвал британского премьера Борисом Ельциным Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.

Экономика Названы регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда Положительные тенденции отмечаются на российском рынке труда: ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме одного – республики Хакасия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.

Политика Эмир Кувейта госпитализирован в США Эмир государства Кувейт шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабаха госпитализирован в Соединенных Штатах, его встреча с президентом США Дональдом Трампом переносится на более поздний срок, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

Наука Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.

Экономика Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать Некоторые специалисты увидели в этой инициативе окно для новой порочной практики: зная номер карты предполагаемой жертвы, злоумышленники смогут провести заведомо "подозрительную" операцию в ее адрес, что приведет к блокировке платежного средства.