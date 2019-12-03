Паспорта болельщиков на матчи Евро-2020 начали выдавать в Санкт-Петербурге, сообщает ФАН. Отмечается, что первый пункт выдачи открылся в торговом доме «Пассаж». На торжественной церемонии перерезания ленточки присутствовали юные любители футбола.

Паспорта болельщиков на матчи Евро-2020 начали выдавать в Петербурге

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