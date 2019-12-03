Футбол
Вечерняя МоскваПаспорта болельщиков на матчи Евро-2020 начали выдавать в Петербурге
Паспорта болельщиков на матчи Евро-2020 начали выдавать в Санкт-Петербурге, сообщает ФАН. Отмечается, что первый пункт выдачи открылся в торговом доме «Пассаж». На торжественной церемонии перерезания ленточки присутствовали юные любители футбола.
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Энергетика
Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Происшествия
Фальшивого проводника и нелегалов задержали на границе в Ленобласти
Транспорт
В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт
ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.
Общество
Российские школьники не справились с экзаменом
Международное исследование PISA показало спад грамотности Федеральный институт оценки качества образования опубликовал отчет о результатах исследования PISA-2018, согласно которому школьники из России показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
Происшествия
В Мытищах нарушитель напал с ножом на полицейского
19 октября в в переходе станции метро «Савеловская» в Москве нетрезвый мужчина ударил ножом в грудь полицейского, который пытался проверить у него документы.
Происшествия
Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем
Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Общество
Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек
Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
Технологии
Apple назвала лучшие приложения и игры App Store 2019 года
Компания Apple выбрала лучшие приложения и игры для своих устройств за 2019 год.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Армия и оружие
Путин: количество кораблей с «Калибрами» увеличится вдвое
Число боевых кораблей, вооруженных крылатыми ракетами "Калибр", увеличится в два раза к 2023 году, заявил Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России.
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
Авто
Родстер «Крым» проехал по России с одной поломкой
Создатели родстера «Крым» завершили второй этап испытаний автомобиля.
Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова рассталась с ливанским бизнесменом
Феофилактова пока никак не комментировала слова бизнесмена.
Экономика
Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
Политика
Макрон предложил разработать новый ДРСМД с участием Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Лондоне отметил, что Европа должна участвовать в создании нового договора о стратегических ядерных вооружениях, передает ТАСС.
Общество
Петербург вошел в топ-10 регионов России с самыми высокими зарплатами
Ленобласть в рейтинге российских регионов по уровню зарплат заняла 20 строчку, говорится в исследовании РИА Новости.
Происшествия
Девочка в Новом Уренгое выпала из окна из-за кота
Семилетняя девочка выпала из окна квартиры на последнем этаже утром 30 ноября.
Происшествия
Доцента-расчленителя Соколова перевели в психбольницу
Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевели в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Экономика
Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой
Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Гаджеты
Apple изменит темп выпуска новых моделей iPhone
В Сети появилась информация о смене темпа выпуска мобильных телефонов от Apple.
Биатлон
Губерниев объяснил показ его передачи вместо матча «Зенит» — «Спартак»
Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию, сложившуюся с показом матча 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».
Культура
Режиссёр «Джона Уика» снял экшен-рекламу iPhone 11 об игре в снежки
Американский режиссёр Дэвид Литч, известный по своим работам над фильмами «Джон Уик», «Дэдпул 2» и «Хоббс и Шоу», снял рекламу iPhone в стиле экшен о детях, играющих в снежки.
Политика
Трамп отметил важность предстоящей встречи в «нормандском формате»
Думаю, что это важно и для России, чтобы они выработали договор, договорились о мире.
Футбол
«Уфа» попробует перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева
Главный тренер Вадим Евсеев получил травму на тренировке. Согласно пункту регламента 6. 3 абзац 3 будем пытаться перенести матч.