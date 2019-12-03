Футбол

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПаспорта болельщиков на матчи Евро-2020 начали выдавать в Петербурге

Паспорта болельщиков на матчи Евро-2020 начали выдавать в Санкт-Петербурге, сообщает ФАН. Отмечается, что первый пункт выдачи открылся в торговом доме «Пассаж». На торжественной церемонии перерезания ленточки присутствовали юные любители футбола.
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В Санкт-Петербурге открылся центр выдачи Fan ID для Евро-2020

Sport24.ru05:13

В Санкт-Петербурге открылся центр выдачи Fan ID

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Паспорта болельщиков Евро-2020 начали доставлять почтой

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Первые зрители Евро-2020 получили Fan ID в Петербурге

Телеканал Санкт-Петербург03:52

В Петербурге открывается Центр выдачи Fan ID

Konkretno.ruвчера в 03:31
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Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
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Фальшивого проводника и нелегалов задержали на границе в Ленобласти

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Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем

Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Богучарском районе Воронежской области, несколько человек пострадали.
Известия 05:49
Общество

Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек

Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
РБК 07:34
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Apple назвала лучшие приложения и игры App Store 2019 года

Компания Apple выбрала лучшие приложения и игры для своих устройств за 2019 год.
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Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
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Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
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Путин: количество кораблей с «Калибрами» увеличится вдвое

Число боевых кораблей, вооруженных крылатыми ракетами "Калибр", увеличится в два раза к 2023 году, заявил Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России.
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Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

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Родстер «Крым» проехал по России с одной поломкой

Создатели родстера «Крым» завершили второй этап испытаний автомобиля.
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ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
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Евгения Феофилактова рассталась с ливанским бизнесменом

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Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

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Макрон предложил разработать новый ДРСМД с участием Европы

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Девочка в Новом Уренгое выпала из окна из-за кота

Семилетняя девочка выпала из окна квартиры на последнем этаже утром 30 ноября.
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Доцента-расчленителя Соколова перевели в психбольницу

Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевели в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
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Экономика

Сбербанк запустил новые вклады с повышенной ставкой

Сбербанк запустил рублевые депозиты с повышенной ставкой — "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
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Apple изменит темп выпуска новых моделей iPhone

В Сети появилась информация о смене темпа выпуска мобильных телефонов от Apple.
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СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

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Губерниев объяснил показ его передачи вместо матча «Зенит» — «Спартак»

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию, сложившуюся с показом матча 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».
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Американский режиссёр Дэвид Литч, известный по своим работам над фильмами «Джон Уик», «Дэдпул 2» и «Хоббс и Шоу», снял рекламу iPhone в стиле экшен о детях, играющих в снежки.
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Думаю, что это важно и для России, чтобы они выработали договор, договорились о мире.
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Главный тренер Вадим Евсеев получил травму на тренировке. Согласно пункту регламента 6. 3 абзац 3 будем пытаться перенести матч.
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