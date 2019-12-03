Футбол
Вечерняя МоскваПаспорта болельщиков на матчи Евро-2020 начали выдавать в Петербурге
Паспортом болельщика или Fan ID является специальный документ для зрителей матчей чемпионата UEFA в Петербурге. Чемпионат Европы по футболу пройдет летом будущего года. Его проведут на 12 стадионах 12 городов 11 государств.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 01:31, Ашберн
Происшествия
СК подтвердил инцидент со стрельбой в Перми
Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Перми, передает управление Следственного комитета России по Пермскому краю в среду, 4 декабря.
Политика
Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев
Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
Происшествия
Под Белгородом завершили разбор завалов после взрыва газа в доме
Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва бытового газа в четырёхэтажном доме в посёлке Яковлево Белгородской области.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Происшествия
Задержанный в Москве болельщик «Спартака» отправлен в Санкт-Петербург
Гаджеты
Опубликованы новые рендеры смартфона Huawei Nova 6
Авторитетный сетевой информатор поделился новыми рендерами смартфона Huawei Nova 6. Изображения демонстрируют 4 официальных расцветки будущего смартфона: чёрную, синюю, красную и голубую.
Шоу-бизнес
Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной
Дочь Джоли и Питта официально стала мужчиной Наследница голливудской пары сделала очередной шаг к смене пола.
Экономика
ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам
Введение дополнительных коэффициентов риска по ипотечным кредитам нецелесообразно, уверен директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «Заемщик с высокой долговой нагрузкой не имеет возможности накопить на первоначальный взнос в размере 20% и более, необходимый для получения стандартного ипотечного кредита».
Авто
Названы причины ажиотажа вокруг Toyota Rush и Mitsubishi Xpander
Rush от Toyota и Xpander от Mitsubishi - кросс-вэны, ставшие выбором огромного количества автолюбителей Индонезии, Таиланда и Филиппин.
Биатлон
На этапе Кубка мира в Эстерсунде мужчины пробегут индивидуальную гонку
На этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде сегодня, 4 декабря, состоится мужская индивидуальная гонка.
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Политика
Неловкий момент со сломанным микрофоном Путина попал на видео
Во время речи на торжественном заседании по случаю 10-летия Российского международного олимпийского университета Владимиру Путину забыли включить микрофон.
Авто
Зимой вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря вступили в силу несколько нововведений для автомобилистов России.
Шоу-бизнес
Актер Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах
Актер театра и кино Дмитрий Певцов записал видео, в котором в образе главы СССР Иосифа Сталина прокомментировал высказывание телеведущего Владимира Познера о том, что противники абортов являются «мракобесами».
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Религия
Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Происшествия
Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты
Солдат-срочник из Ставрополя скончался на второй день службы в одной из воинских частей Белгорода.
Политика
Конгресс США принял законопроект о поддержке в Китае уйгуров
Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о поддержке в Китае уйгуров.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Общество
Медведев поручил разобраться в вопросе порога скорости
Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что поручит МВД и вице-премьеру Максиму Акимову еще раз проработать вопрос о возможном снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 километров в час до 10 километров в час.
Политика
США вновь не выдали визы российской делегации
США ранее не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами.
Авто
Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси: посмотрите, что от неё осталось
Блогер Kviring Drive на своём YouTube-канале разместил ролик с рассказом о седане Lada Vesta, который меньше чем за три года проехал 436 793 километра.
Общество
Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки
Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о переходе на электронные трудовые книжки с 2021 года.
Армия и оружие
Государственные испытания броневика «Атлет» начнутся весной
"Атлет" завершает предварительные испытания, весной следующего года запланирован выход на этап госиспытаний.
Политика
В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24
Общество
Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов
За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Общество
Споры промышленных предприятий передадут в арбитраж при «Ростехе»
Споры промышленных предприятий передадут в арбитраж при «Ростехе» В России может появиться специальный арбитраж для рассмотрения споров между промышленными предприятиями, его предлагается создать при структуре «Ростеха».
Энергетика
Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США
Сегодня нефтяные цены растут на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в США.