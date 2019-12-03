Футбол

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПаспорта болельщиков на матчи Евро-2020 начали выдавать в Петербурге

Паспортом болельщика или Fan ID является специальный документ для зрителей матчей чемпионата UEFA в Петербурге. Чемпионат Европы по футболу пройдет летом будущего года. Его проведут на 12 стадионах 12 городов 11 государств.
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Паспорта болельщиков Евро-2020 начали доставлять почтой

78.ruвчера в 08:14

В Санкт-Петербурге открылся центр выдачи Fan ID для Евро-2020

Sport24.ruвчера в 05:13

Первые зрители Евро-2020 получили Fan ID в Петербурге

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 03:52

«Почта России» бесплатно отправит паспорта болельщика Евро-2020

Петербургский дневниквчера в 06:02

Почта России начала доставлять FAN ID на Евро-2020 по всему миру

Мойка78вчера в 06:01

Россияне могут получить паспорт болельщика по почте

Konkretno.ruвчера в 06:12

Сегодня в Петербурге откроется центр выдачи Фан Ай-Ди для болельщиков, которые посетят матчи Чемпионата Европы 2020

Эхо Москвывчера в 01:00
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 01:31, Ашберн
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Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Перми, передает управление Следственного комитета России по Пермскому краю в среду, 4 декабря.
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Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

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Солдат-срочник из Ставрополя скончался на второй день службы в одной из воинских частей Белгорода.
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Конгресс США принял законопроект о поддержке в Китае уйгуров

Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о поддержке в Китае уйгуров.
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Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
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Медведев поручил разобраться в вопросе порога скорости

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РИА Новости вчера в 10:08
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США вновь не выдали визы российской делегации

США ранее не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами.
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"Атлет" завершает предварительные испытания, весной следующего года запланирован выход на этап госиспытаний.
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В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24

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За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
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Споры промышленных предприятий передадут в арбитраж при «Ростехе» В России может появиться специальный арбитраж для рассмотрения споров между промышленными предприятиями, его предлагается создать при структуре «Ростеха».
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Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США

Сегодня нефтяные цены растут на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в США.
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