Паспортом болельщика или Fan ID является специальный документ для зрителей матчей чемпионата UEFA в Петербурге. Чемпионат Европы по футболу пройдет летом будущего года. Его проведут на 12 стадионах 12 городов 11 государств.

Паспорта болельщиков на матчи Евро-2020 начали выдавать в Петербурге

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