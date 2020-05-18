Общество
ИнтерфаксДанные нарушителей самоизоляции в Москве оказались в свободном доступе
На сайтах для оплаты штрафов по уникальному идентификатору начислений (УИН) оказались персональные данные московских нарушителей режима самоизоляции, пишет "Коммерсантъ". Первым на это обратил внимние телеграм-канал "Нора Ежика".
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с чего всё началось
Если гражданин передает третьим лицам или выкладывает в интернет скриншоты постановления с УИН штрафа, это не означает нарушения законодательства о персональных данных контролирующим органом, настаивают в ДИТ.Коммерсантъвчера в 18:28
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Общество
Российские активы арестовали за рубежом из-за дела ЮКОСа
Бренды водки Stolichnaya и Moskovskaya, которые принадлежат России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», арестованы в юрисдикции Нидерландов в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС.
Lenta.ru 05:08
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала архивное фото, на котором ей всего 10 лет
Анна Семенович показала архивное фото Напомним, что 10-летняя Аня Семенович уже вовсю занималась фигурным катанием.
Вокруг ТВ 03:16
Общество
Андрей Воробьев объявил о частичной отмене ограничений в Подмосковье
Андрей Воробьев, губернатор Московской области, заявил, что с 18 мая в регионе возобновят работу строительные предприятия и объекты жилищно-коммунального хозяйства.
Плюс один +1 вчера в 10:12
Общество
Роскачество выявило мышьяк в креветках двух марок
Креветки Polar premium и "Каждого дня" содержат мышьяка больше допустимых показателей. Роскачество выявило мышьяк в креветках двух марок.
Piter.tv 02:25
Шоу-бизнес
54-летняя супермодель из Чехии показала фигуру в бикини
Новая фотография была опубликована в Instagram-аккаунте 54-летней Поризковой. Модель позирует в бикини на фоне океана.
iReactor вчера в 13:52
Финансы
Без вливаний Центробанка доллар мог стоить больше 110 рублей
По подсчетам аналитиков, если бы не валютные вливания, стоимость доллара стала бы выше 110 рублей.
Телеканал 360° вчера в 18:50
Общество
Минсельхоз выступил против запрета на ввоз сои с ГМО
Минсельхоз не считает необходимым инициировать отмену постановления правительства об упрощенном ввозе на территорию России соевых бобов и продуктов их переработки с ГМО, рассказали "РГ" в ведомстве.
Российская газета 03:57
Кино
Кинокритик Разлогов предсказывает появление сериалов о пандемии
Обама в кино предсказал вирус из Китая: топ популярных фильмов об эпидемиях При это Кирилл Разлогов заявил, что ожидать новинок кино стоит все же несколько позже окончания пандемии во всем мире, а не в отдельно взятой стране.
Собеседник 03:26
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 16 мая в 07:13
Общество
Вильфанд объяснил, почему в России сохраняется холодная погода
В течение последующей недели на европейской части России сохранится преимущественно холодная погода.
Pravda.Ru 03:43
Происшествия
На Кубани выявлено 94 новых носителя SARS-CoV-2
Краснодар, 18 мая 2020, 10:54 — REGNUM 94 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 18 мая.
REGNUM 03:54
Экономика
Доходы бюджета Москвы упали на 8%
Из-за коронавируса доходы бюджета Москвы за первые четыре месяца 2020 года упали на 7,6%, тогда как в проекте бюджета зкладывался рост на 8%, рассказал "Ведомостям" заммэра города по экономической политике Владимир Ефимов.
Интерфакс 02:27
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
Общество
Прокуроры выявили нарушения прав медиков на выплаты в регионах
Во всех регионах России органы прокуратуры проводят проверки по защите прав медиков, работающих с зараженными коронавирусом, на получение стимулирующих выплат, сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.
РБК 05:12
Общество
В России за сутки выявили 8926 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 8926 заболевших COVID-19 в 81 регионе.
RuNews24.ru 04:10
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
В Башкирии для пожилых людей вновь вводят режим самоизоляции
Республиканский указ подготовлен с учетом поручения президента России Владимира Путина о введении режима самоизоляции для людей 65+ и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Башинформ 04:24
Политика
Песков продолжает лечение от коронавируса
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков продолжает лечение от коронавируса.
Вести.Ru 05:17
Армия и оружие
Боевой «утенок»: в Китае восхитились мощью Су-34
Российский Су-34 является лучшим истребителем-бомбардировщиком в мире.
Российская газета 04:41
Общество
Заявления на 10 000 рублей подали родители 10 млн детей
Заявления на единовременную выплату 10 000 рублей на детей возрастом от трех до 16 лет подали родители 10 млн детей, сообщила пресс-служба Минсвязи.
Интерфакс 02:46
Политика
МИД Ирана предостерег США от преследования идущих в Венесуэлу танкеров
Замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи предостерег Вашингтон от преследования иранских танкеров, которые направляются в Венесуэлу.
Газета.Ru вчера в 11:58
Здоровье
Назван самый полезный для сердца перекус
Пользу грецких орехов для сердца объяснила Доктор медицинских наук Гарвардской школы здравоохранения.
NewInform 02:30
Общество
СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей РФ.
РИА Новости 05:01
Общество
В Курганской области выявлено 8 новых случаев заражения коронавирусом
Медицинские учреждения уже покинули в связи с выздоровлением 46 пациентов.
Evo-rus.com вчера в 13:21
Общество
В Польше назвали предварительную дату открытия границ
Новый Калининград, архив Вице-премьер Польши Ядвига Эмильевич назвала вероятную дату открытия границ.
Новый Калининград.Ru 04:41
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава призналась, что встретила новую любовь
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава призналась, что она снова влюбилась после расставания с Константином Мякиньковым.
Uznayvse.ru 04:39
Происшествия
Житель Камчатки осужден за призывы к расправе над росгвардейцами
Пресс-служба УФСБ России по Камчатскому краю сообщила, что за публичные призывы к насилию над росгвардейцами житель Петропавловска-Камчатского получил два года лишения свободы условно.
Вести.Ru вчера в 22:22
Общество
В Воронеже волонтер продала продуктовые наборы для малоимущих
Православие и Мир 05:16