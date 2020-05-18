Если гражданин передает третьим лицам или выкладывает в интернет скриншоты постановления с УИН штрафа, это не означает нарушения законодательства о персональных данных контролирующим органом, настаивают в ДИТ.

с чего всё началось

На сайтах для оплаты штрафов по уникальному идентификатору начислений (УИН) оказались персональные данные московских нарушителей режима самоизоляции, пишет "Коммерсантъ". Первым на это обратил внимние телеграм-канал "Нора Ежика".

Данные нарушителей самоизоляции в Москве оказались в свободном доступе

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