Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПассажир рассказал об инциденте с самолетом в Шереметьево

Авиакомпания решила отложить рейс и поменять воздушное судно. Инцидент с самолетом "Аэрофлота", который готовился к вылету в Самару, произошел около семи утра. На борту находились 74 пассажира и пять членов экипажа, никто не пострадал.
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с чего всё началось

«Ударились головами»: пассажир рассказал, как самолет выкатился в Шереметьево

Самолет собирался вылететь из Шереметьево в Самару, но во время движения резко остановился и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Всех людей эвакуировали через хвостовую часть. Один из пассажиров Сергей Матушкин рассказал «360», что происходило в тот момент.
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Пассажиры самолета, выкатившегося с полосы в Москве, отправились в Самару

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Происшествия

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