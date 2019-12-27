Самолет собирался вылететь из Шереметьево в Самару, но во время движения резко остановился и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Всех людей эвакуировали через хвостовую часть. Один из пассажиров Сергей Матушкин рассказал «360», что происходило в тот момент.

с чего всё началось

Авиакомпания решила отложить рейс и поменять воздушное судно. Инцидент с самолетом "Аэрофлота", который готовился к вылету в Самару, произошел около семи утра. На борту находились 74 пассажира и пять членов экипажа, никто не пострадал.

Пассажир рассказал об инциденте с самолетом в Шереметьево

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