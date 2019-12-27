Авиакомпания решила отложить рейс и поменять воздушное судно. Инцидент с самолетом "Аэрофлота", который готовился к вылету в Самару, произошел около семи утра. На борту находились 74 пассажира и пять членов экипажа, никто не пострадал.

Пассажир рассказал об инциденте с самолетом в Шереметьево

Политика Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.

Происшествия Фигурант «дела Baring Vostok» передумал признавать вину 24 декабря источник "Интерфакса" заявил, что Кордичев "про которого в СМИ писали, что он признал вину в мошенничестве, никаких дополнительных показаний не давал, отказавшись признать вину в растрате".

Политика Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.

Гаджеты Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.

Общество Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Марком Захаровым РИА Новости / Владимир Астапкович Народную артистку СССР, худрука театра "Современник" Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой знаменитого режиссера Марка Захарова.

Политика Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год Пресс секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в эфире телеканала "Россия 1", как глава государства любит встречать Новый год.

Религия В РПЦ изменили правила крещения детей В Русской православной церкви (РПЦ) по решению Синода исключили ограничения в таинствах и поминовении для людей с именами святых любых православных церквей мира или созвучными им.

Политика Трутнев объявил выговор замглавы Минпромторга Евтухову Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов получил выговор от вице-премьера и полпреда российского президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Происшествия Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.

Единоборства Федор Емельяненко назвал своего брата Александра «мертвым» Четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам (MMA) Федор Емельяненко в интервью Sport 24 назвал своего брата Александра «мертвым».

Армия и оружие Западные эксперты заинтересовались взлетом российского Ту-22М3 Автор публикации изучил видео взлета российского самолета, который проходил на испытательном аэродроме ЛИИ имени Громова в подмосковье, и обратил внимание на необычный цвет пламени, вырывавшегося из сопел, и продолжительность форсажа бомбардировщика.