Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета в Коми

Момент жесткой посадки самолета в аэропорту Усинска попал на видео. Кадры того, что творилось внутри самолета, были обнародованы в социальных сетях. Как видно на записи, изначально посадка шла штатно.
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Видео с места жесткой посадки самолета Москва — Усинск

РЕН ТВ05:17

МЧС занимается ликвидацией последствий жесткой посадки самолета в Усинске

Комиинформ07:40

В UTair сообщили, что жесткая посадка самолета в Коми произошла из-за резкой смены ветра

ТАСС07:23

Появилось видео эвакуации пассажиров из салона самолета UTair в Коми

РИА Новости07:10

Пассажир Боинга рассказал о жесткой посадке в Усинске

ИА БНК06:50

Utair назвал причину жесткой посадки самолета в Усинске

Телеканал 360°07:45

«ЮТэйр»: резкий сдвиг ветра мог спровоцировать инцидент с самолетом в Усинске

Интерфакс07:27
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Энергетика

В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.
RT на русском 07:21
Экономика

Счетная палата указала на недостаточное финансирование науки в России

Деятельность в секторе российской науки остается малопривлекательной для ученых – из-за недостаточного развития соответствующей инфраструктуры и низкого уровня оплаты труда, отмечается в отчете Счетной палаты.
Ведомости 07 февраля в 02:55
Общество

Наталья Ветлицкая феерично выступила на Big Love Show

Звезда 90-х Наталья Ветлицкая после нескольких лет отсутствия на эстраде и жизни в Испании вернулась на российскую сцену.
ГлобалМСК.ру 04:07
Политика

Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru вчера в 08:39
Общество

Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей

В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
REGNUM 07:50
Кино

«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом

Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко стал самым кассовым российским фильмом и собрал почти 3 млрд рублей.
Телеканал RTVI 06 февраля в 09:14
Происшествия

Названы основные версии крушения вертолета с Хайруллиным на борту

Ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия рассматриваются в качестве основных версий крушения вертолета Bell 407 в Татарстане с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным на борту, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК.
РИА Новости 07 февраля в 13:35
Общество

Коронавирус обнаружили у украинца на круизном лайнере в Японии

Российская газета 08:11
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23

Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
ТАСС 07:18
Происшествия

Премьер-министр Таиланда заявил о 26 жертвах стрелка

Интерфакс 01:09
Политика

Песков прокомментировал слова Лукашенко перед встречей с Путиным

РИА Новости 07:45
Армия и оружие

Посадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео

Российская газета 07:29
Происшествия

Число погибших при беспорядках в Казахстане возросло до десяти человек

Число жертв массовых беспорядков на юге Казахстана возросло до десяти человек. Об этом 9 февраля сообщает телеканал «Хабар 24».
REGNUM 01:17
Политика

Политолог рассказал, будет ли Польша вторгаться в Украину ради Волыни

Польский политолог Конрад Рэнкас пообещал, что Польша не будет вторгаться в Украину ради возвращения Волыни и Восточной Галиции.
Российский Диалог 07:16
Происшествия

В Киеве за русский язык жестоко избили женщину

Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.
REGNUM 07:09
Кино

Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов

Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Невские Новости 07 февраля в 21:38
Единоборства

Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
News.ru 00:12
Футбол

«Монако» с Головиным вырвал победу в концовке матча с «Амьеном»

Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:14
Финансы

Доллар и евро продолжают падать в цене

На сегодняшний день курсы доллара и евро продолжили падать в цене. Рубль незначительно укрепил свои позиции.
Экспресс газета 06 февраля в 23:52
Культура

Скончался композитор Сергей Слонимский

Россия – Культура 07:36
Спорт

Гимнастка Солдатова призналась, что больна булимией

Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала о своих психологических проблемах.
Газета.Ru 06:46
Футбол

Зидан попал в ДТП перед тренировкой «Реала»

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан стал участником автомобильной аварии по пути на тренировку своей команды.
РИА Новости 06:34
Армия и оружие

Армия США создает новые военные базы в нефтеносных районах Сирии

Аргументы и Факты вчера в 20:25
Политика

США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН

Соединенные Штаты приступили к рассмотрению предложения президента России Владимира Путина провести встречу лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).
РБК вчера в 21:14
Политика

В Госдуме оценили слова экс-президента Польши о выплате репараций

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT реакцию бывшего президента Польши Леха Валенсы на слова замглавы польского МИД о «безоговорочном» праве Варшавы требовать военных репараций от Москвы.
RT на русском 07:26
Спорт

Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе КМ в Фалуне

RT на русском 05:09
Спорт

Российские гимнастки победили в упражнениях с мячами на этапе Гран-при

Сборная России заняла первое место в упражнениях с пятью мячами на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
News.ru 06:20
Политика

Стали известны детали переговоров России и Турции по Идлибу

Россия и Турция завершили переговоры в Анкаре по поводу ситуации в сирийском Идлибе.
Газета.Ru 08:25
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС 07 февраля в 07:48
Кино

Первые кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты» появились в Сети

Съемки седьмого сезона популярного в России сериала «Сваты» стартовали под Минском.
Экономика сегодня 06 февраля в 09:53
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