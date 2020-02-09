Происшествия
Российская газетаПассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета в Коми
Момент жесткой посадки самолета в аэропорту Усинска попал на видео. Кадры того, что творилось внутри самолета, были обнародованы в социальных сетях. Как видно на записи, изначально посадка шла штатно.
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Энергетика
В Белоруссии заявили о планах покупать нефть у России по мировым ценам
Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусские НПЗ будут покупать нефть у российских компаний по ценам мирового рынка.
Экономика
Счетная палата указала на недостаточное финансирование науки в России
Деятельность в секторе российской науки остается малопривлекательной для ученых – из-за недостаточного развития соответствующей инфраструктуры и низкого уровня оплаты труда, отмечается в отчете Счетной палаты.
Общество
Наталья Ветлицкая феерично выступила на Big Love Show
Звезда 90-х Наталья Ветлицкая после нескольких лет отсутствия на эстраде и жизни в Испании вернулась на российскую сцену.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Общество
Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей
В челябинской Ужёвке власти решили закрыть карантинный пункт по коронавирусу, в котором находятся шестеро граждан Китая.
Кино
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом
Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко стал самым кассовым российским фильмом и собрал почти 3 млрд рублей.
Происшествия
Названы основные версии крушения вертолета с Хайруллиным на борту
Ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия рассматриваются в качестве основных версий крушения вертолета Bell 407 в Татарстане с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным на борту, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК.
Общество
Коронавирус обнаружили у украинца на круизном лайнере в Японии
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кузбассе увеличилось до 23
Число пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Яшкинском районе Кемеровской области выросло до 22 человек.
Армия и оружие
Посадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео
Происшествия
Число погибших при беспорядках в Казахстане возросло до десяти человек
Число жертв массовых беспорядков на юге Казахстана возросло до десяти человек. Об этом 9 февраля сообщает телеканал «Хабар 24».
Политика
Политолог рассказал, будет ли Польша вторгаться в Украину ради Волыни
Польский политолог Конрад Рэнкас пообещал, что Польша не будет вторгаться в Украину ради возвращения Волыни и Восточной Галиции.
Происшествия
В Киеве за русский язык жестоко избили женщину
Женщина сообщила, что ее избили несколько мужчин. Но вместе с тем пострадавшая была сильно пьяна и ей было трудно изъясняться.
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов
Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Единоборства
Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
Футбол
«Монако» с Головиным вырвал победу в концовке матча с «Амьеном»
Финансы
Доллар и евро продолжают падать в цене
На сегодняшний день курсы доллара и евро продолжили падать в цене. Рубль незначительно укрепил свои позиции.
Культура
Скончался композитор Сергей Слонимский
Спорт
Гимнастка Солдатова призналась, что больна булимией
Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала о своих психологических проблемах.
Футбол
Зидан попал в ДТП перед тренировкой «Реала»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан стал участником автомобильной аварии по пути на тренировку своей команды.
Армия и оружие
Армия США создает новые военные базы в нефтеносных районах Сирии
Политика
США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН
Соединенные Штаты приступили к рассмотрению предложения президента России Владимира Путина провести встречу лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).
Политика
В Госдуме оценили слова экс-президента Польши о выплате репараций
Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT реакцию бывшего президента Польши Леха Валенсы на слова замглавы польского МИД о «безоговорочном» праве Варшавы требовать военных репараций от Москвы.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе КМ в Фалуне
Спорт
Российские гимнастки победили в упражнениях с мячами на этапе Гран-при
Сборная России заняла первое место в упражнениях с пятью мячами на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
Политика
Стали известны детали переговоров России и Турции по Идлибу
Россия и Турция завершили переговоры в Анкаре по поводу ситуации в сирийском Идлибе.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Кино
Первые кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты» появились в Сети
Съемки седьмого сезона популярного в России сериала «Сваты» стартовали под Минском.