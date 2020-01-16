Происшествия

Вести.RuВести.RuПассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове

Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП. Об этом свидетельствует сделанная одним из них запись.
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В Сети появилось видео посадки SSJ100 на недостроенную ВПП в Домодедово

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Ространснадзор проведет внеплановые проверки в связи с инцидентом с SSJ-100 в Домодедово

ТАССвчера в 14:58

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Агентство Москвавчера в 14:55

Опубликованы кадры с места посадки самолета на недействующую ВПП в Домодедово

ТК Звездавчера в 10:21

СК отреагировал на посадку самолета на недействующую полосу рядом с Домодедово

Rambler News Serviceвчера в 11:51

Возможной причиной инцидента с SSJ-100 в «Домодедово» назвали ошибку экипажа

Интерфаксвчера в 09:31
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
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"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва, на срочную военную службу", - говорится в указе.
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Опубликовано видео с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке

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REGNUM вчера в 22:25
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