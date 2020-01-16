Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП. Об этом свидетельствует сделанная одним из них запись.

Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове

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