Происшествия

ИзвестияИзвестияПассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково. Лайнер выполнял рейс из Челябинска, сообщает в воскресенье, 2 февраля, телеканал РЕН ТВ. По предварительным данным, во время полета у пассажира случился инфаркт.
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В «Победе» прокомментировали ЧП на рейсе Челябинск-Москва

Челябинск Сегодня08:05

На борту самолета Челябинск-Москва умер пассажир

Московский Комсомолец02:58

В авиакомпании прокомментировали смерть пассажира на борту

РЕН ТВ06:38

«Не удалось разбудить»: на борту самолёта Челябинск — Москва умер пассажир

74.ru05:04

«Не смогли разбудить»: в самолете Челябинск-Москва умер пассажир

КП - Челябинск04:46

Самолет, в котором по пути из Челябинска в Москву умер пассажир, принадлежит «Победе»

URA.Ru04:35

Пассажир умер в летевшем из Челябинска в Москву самолете

ТАСС06:23
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Происшествия

В Лондоне вооруженный ножом мужчина напал на прохожих

На юге Лондона неизвестный, вооруженный ножом, напал на прохожих, несколько человек получили ножевые ранения, сообщает местная полиция в Twitter.
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Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru 06:29
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Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики

Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и теперь может получить срок еще и за это.
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В Москве погибли два человека после столкновения автомобиля с деревом

По данным агентства, в результате ДТП погибли два человека, еще один получил ранения.
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Политика

Саакашвили спрогнозировал распад Украины на пять частей

Украинские элиты стремятся стать максимально независимыми от Киева, потому что при продолжении нынешней политики президента страны Владимира Зеленского Украина распадется на пять государств, заявил грузинский политик Михаил Саакашвили.
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Макет будущей модели имеет высоту чуть более 130 миллиметров – это лишь на 8 мм больше размеров малогабаритного устройства iPhone SE с 4,0-дюймовым экраном.
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Дочь Успенской бралась вести частные уроки по йоге, но и в этом не преуспела.
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Новая колонна военной техники Турции пересекла границу с Сирией

Турецкая военная колонна из нескольких десятков единиц бронетехники, включая танки, пересекла границу с Сирией на месте пропускного пункта Кафр-Лусейн.
Известия 05:37
Происшествия

Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице

Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.
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Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

«С 1 февраля 2020 года признаются утратившими силу принятые в период с 1917 по 2002 год 1259 актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных положений, содержащих устаревшее регулирование или имеющих статус «действующие», но не применяющихся на практике», — говорится в постановлении.
RT на русском вчера в 00:26
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Шевченко завоевала золото в пасьюте на юниорском ЧМ по биатлону

RT на русском 10:21
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В Госдуме предложили вернуть привязку штрафов к МРОТ

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил привязать сумму максимального штрафа к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) в связи с ужесточением штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
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Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
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Яка Бийол: «В эпизоде со вторым голом почувствовал, что сделал касание ногой»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол в интервью клубной пресс-службе подвел итоги контрольного матча против австрийской командой «Сваровски Тироль» (2:2). Словеский хавбек забил гол в этой встрече.
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Sony PlayStation 5 превзойдет Xbox Series X практически во всем

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Политика

Помпео заявил о готовности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью

США готовы продавать Белоруссии энергоресурсы в необходимых для республики объемах и по конкурентным ценам, заявил госсекретарь Майк Помпео в ходе визита в Минск (его слова приводит «Белта»).
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Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Авто

АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus

«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
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Шнуров высмеял Прилепина и Охлобыстина за создание партии

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Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует

Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, заявила в воскресенье президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
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Обнаружены первые недостатки гибкой раскладушки Motorola Razr 2019

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В Ухане за 10 дней построили госпиталь для больных коронавирусом

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Наталья Ветлицкая впервые вышла на сцену после 25-летнего перерыва

Впервые после 25-летнего перерыва певица выступила на юбилейном концерте коллеги и экс-возлюбленного Дмитрия Маликова, прошедшем в столичном Crocus City Hall.
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Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
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NYT рассказала о запугиваниях и домогательствах в Victoria’s Secret

Руководство американской компании L Brands, которой принадлежит фирма по продаже женского нижнего белья и аксессуаров Victoria's Secret, долгие годы скрывало факты сексуального домогательства к моделям.
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В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

В Гидрометцентре объявили желтый уровень погодной опасности в Москве с вечера воскресенья из-за ветра и гололедицы.
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Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом

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Неймар получил карточку за неспортивное поведение в игре с «Монпелье»

Нападающий ПСЖ Неймар получил желтую карточку за издевательский финт против соперника в матче 22-го тура чемпионата Франции против «Монпелье».
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Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

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Опубликовали трейлер фильма «Форсаж 9»

11 ноября 2019 года съёмки официально завершились. Сообщается, что мировая премьера фильма намечена на май 2020 года.
ToDay News Ufa 00:42
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