Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково. Лайнер выполнял рейс из Челябинска, сообщает в воскресенье, 2 февраля, телеканал РЕН ТВ. По предварительным данным, во время полета у пассажира случился инфаркт.

Здоровье Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.

Происшествия Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и теперь может получить срок еще и за это.

Политика Саакашвили спрогнозировал распад Украины на пять частей Украинские элиты стремятся стать максимально независимыми от Киева, потому что при продолжении нынешней политики президента страны Владимира Зеленского Украина распадется на пять государств, заявил грузинский политик Михаил Саакашвили.

Гаджеты Макет компактного iPhone 12 сравнили с iPhone SE Макет будущей модели имеет высоту чуть более 130 миллиметров – это лишь на 8 мм больше размеров малогабаритного устройства iPhone SE с 4,0-дюймовым экраном.

Происшествия Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 февраля «С 1 февраля 2020 года признаются утратившими силу принятые в период с 1917 по 2002 год 1259 актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных положений, содержащих устаревшее регулирование или имеющих статус «действующие», но не применяющихся на практике», — говорится в постановлении.

Общество В Госдуме предложили вернуть привязку штрафов к МРОТ Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил привязать сумму максимального штрафа к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) в связи с ужесточением штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Политика Помпео заявил о готовности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью США готовы продавать Белоруссии энергоресурсы в необходимых для республики объемах и по конкурентным ценам, заявил госсекретарь Майк Помпео в ходе визита в Минск (его слова приводит «Белта»).

Общество NYT рассказала о запугиваниях и домогательствах в Victoria’s Secret Руководство американской компании L Brands, которой принадлежит фирма по продаже женского нижнего белья и аксессуаров Victoria's Secret, долгие годы скрывало факты сексуального домогательства к моделям.

Общество В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности В Гидрометцентре объявили желтый уровень погодной опасности в Москве с вечера воскресенья из-за ветра и гололедицы.