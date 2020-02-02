Происшествия

ИзвестияИзвестияПассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково. Лайнер выполнял рейс из Челябинска, сообщает в воскресенье, 2 февраля, телеканал РЕН ТВ. По предварительным данным, во время полета у пассажира случился инфаркт.
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В авиакомпании прокомментировали смерть пассажира на борту

РЕН ТВ06:38

Самолет, в котором по пути из Челябинска в Москву умер пассажир, принадлежит «Победе»

URA.Ru04:35

На борту самолета Челябинск-Москва умер пассажир

Московский Комсомолец02:58

«Не удалось разбудить»: на борту самолёта Челябинск — Москва умер пассажир

74.ru05:04

Пассажир умер в летевшем из Челябинска в Москву самолете

ТАСС06:23

«Не смогли разбудить»: в самолете Челябинск-Москва умер пассажир

КП - Челябинск04:46

В «Победе» прокомментировали ЧП на рейсе Челябинск-Москва

Челябинск Сегодня08:05
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Политика

Лукашенко рассказал Помпео об «особенностях белорусской диктатуры»

РЕН ТВ вчера в 04:58
Футбол

СМИ: «Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»

RT на русском 08:35
Общество

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru 06:49
Здоровье

Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Lenta.ru 30 января в 17:00
Здоровье

Минздрав проверит жалобы «китайца с коронавирусом» на лечение в Чите

Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице Читы после поступившей жалобы.
РБК 06:39
Политика

Писатель Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

BFM.ru 03:00
Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца

Lenta.ru вчера в 02:59
Политика

Песков заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства

29 января президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими членами правительства, на которой поблагодарил их за проделанную работу.
Rambler News Service 06:58
Теннис

Джокович выиграл Australian Open

Коммерсантъ 07:52
Футбол

Бранислав Иванович: «Если получится, привезу Жиркову танк из Сербии»

Петербургский дневник 06:33
Здоровье

Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Газета.Ru 07:13
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Хоккей

Пастрняк вновь обогнал Овечкина в снайперской гонке НХЛ

Чемпионат вчера в 23:24
Политика

Саакашвили заявил, что Украина может распасться на пять частей

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украине нужна корректировка политической системы, иначе страна может распасться.
RT на русском 08:49
Политика

Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции

Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости вчера в 15:26
Происшествия

В Новосибирске задержали организатора вечеринки в рухнувшем кафе

В Новосибирске задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в организации развлекательного мероприятия в кафе, где в ночь на 2 февраля обрушилась кровля на площади 240 кв. м. Дело по факту случившегося возбуждено по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РБК 02:48
Происшествия

Задержание напавшего на росгвардейца боксера попало на видео

Задержание российского боксера Георгия Кушиташвили, напавшего на сотрудника Росгвардии, попало на видео.
Lenta.ru 02:55
Авто

АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus

На одной из своих производственных линий, АвтоВАЗ приступил к сборке опытной партии обновленной модели LADA Largus.
Car.ru вчера в 13:51
Общество

Предложенное Минздравом лекарство от коронавируса сочли неэффективным

В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV.
Lenta.ru 06:14
Наука

Китайские ученые рассекретили целебные свойства зеленого чая

По результатам исследования было установлено, что у любителей зеленого чая риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта ниже на 20%.
Слово и Дело 30 января в 08:08
Общество

Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы

Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
РИА Новости 00:59
Шоу-бизнес

Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
РЕН ТВ вчера в 12:40
Происшествия

В Санкт-Петербурге загорелось здание «Лениздата»

Крупный пожар произошел в здании «Лениздата» на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге.
Известия 01:43
Кино

Опубликовали трейлер фильма «Форсаж 9»

11 ноября 2019 года съёмки официально завершились. Сообщается, что мировая премьера фильма намечена на май 2020 года.
ToDay News Ufa 00:42
Общество

Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом

РИА Новости 05:35
Общество

В двух районах Приморья ввели режим ЧС из-за китайского коронавируса

В двух муниципалитетах Приморского края, где были открыты специальные изоляционные пункты для граждан Китая с российским видом на жительство, ввели режим ЧС.
РБК 08:45
Общество

Кардиологи назвали неожиданный симптом близкого сердечного приступа

Специалисты из Немецкого фонда сердца предупредили, что на проблемы с сердцем и высокий риск сердечного приступа может указывать специфическая боль в ногах.
Российская газета вчера в 00:45
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru 03:53
Футбол

«Ювентус» хочет приобрести ван Дейка

Soccer.ru 02:53
Армия и оружие

200 бронемашин и танков: турецкая техника пересекла границу с Сирией

Турецкая боевая техника вошла в Сирию. 200 танков и бронемашин пересекли границу арабского государства еще утром, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:20
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