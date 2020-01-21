Происшествия

RT на русскомRT на русскомПассажир вынужденно севшего в Казани самолёта умер

Умер пассажир самолёта, следовавшего рейсом Москва — Южно-Сахалинск, который приземлился в аэропорту Казани. Об этом РИА Новости сообщили в Минздраве Татарстана. «При осмотре бригадой скорой медицинской помощи была констатирована смерть», — заявил собеседник агентства.
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Следователи выясняют причины смерти пассажира лайнера из Москвы, севшего в Казани

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Самолет из Москвы приземлился с умершим пассажиром в Казани

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Умер пассажир экстренно севшего в Казани самолета

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Умер пассажир вынужденно севшего в Казани рейса из Москвы

РИА Новости00:17

Пассажир экстренно севшего в Казани самолета скончался

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над проектом смены власти в Венесуэле — над отстранением от президентства действующего главы государства Николаса Мадуро.
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Инициативы президента всегда реализуются исключительно в приоритетном порядке, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос о причинах спешки с принятием конституционных поправок.
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Названа предварительная причина пожара в Томской области

Стало известно, что послужило предположительной причиной смертельного пожара, произошедшего в деревянном жилом доме в посёлке Причулымский Томской области.
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По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.
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Эти 6 признаков дефицита цинка проявляются в ухудшении внешности

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Волков вошел в состав Совфеда 21 сентября 2015 года, срок его полномочий истекает в сентябре 2020 года, одновременно со сроком полномочий губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
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