Происшествия
RT на русскомПассажир вынужденно севшего в Казани самолёта умер
Умер пассажир самолёта, следовавшего рейсом Москва — Южно-Сахалинск, который приземлился в аэропорту Казани. Об этом РИА Новости сообщили в Минздраве Татарстана. «При осмотре бригадой скорой медицинской помощи была констатирована смерть», — заявил собеседник агентства.
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Общество
Поклонская назвала заявление Водонаевой о маткапитале бредом
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала бредом, оскорбляющим и унижающим россиян, слова телеведущей Алены Водонаевой относительно целесообразности выплат материнского капитала.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова объявила о предстоящей свадьбе
Балерина Анастасия Волочкова сделала объявление о предстоящей свадьбе. Она озвучила эту новость на вечеринке по случаю своего дня рождения.
Спорт
ФХР примет участие в споре между WADA и РУСАДА
"Федерация хоккея России, являясь частью международной хоккейной семьи, планирует отстаивать интересы России и мирового хоккея в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) в качестве третьей стороны спора между WADA и РУСАДА", - говорится в заявлении пресс-службы ФХР.
Общество
В Сбербанке назвали популярный способ воровства денег с карт
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе рассказал о популярном способе воровства денег со счетов жителей России.
Кино
Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актера Дмитрия Харатьяна с 60-летним юбилеем, сообщает пресс-служба Кремля.
Авто
Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой
Эксперты издания Autonews рассказали читателям, как работает нововведение по регистрации новых автомобилей в салонах, а также, почему владельцам рекомендуют везти машину в МРЭО на эвакуаторе.
Политика
Косачев прокомментировал реакцию Запада на изменения Конституции РФ
Часть внешней реакции, которая генерируется так называемым коллективным Западом, на глазах обретает черты агрессивной и недружественной по отношению к России кампании.
Политика
Помпео рассказал о проекте по смене власти в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над проектом смены власти в Венесуэле — над отстранением от президентства действующего главы государства Николаса Мадуро.
Шоу-бизнес
Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
Политика
Кремль объяснил спешку с принятием поправок к Конституции
Инициативы президента всегда реализуются исключительно в приоритетном порядке, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос о причинах спешки с принятием конституционных поправок.
Шоу-бизнес
Плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой
Малыш появился на свет 18 января. 31-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм и ее супруг Джастин Эрвин стали родителями.
Происшествия
Названа предварительная причина пожара в Томской области
Стало известно, что послужило предположительной причиной смертельного пожара, произошедшего в деревянном жилом доме в посёлке Причулымский Томской области.
Футбол
«Сочи» объявил о переходе Кокорина
Общество
Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй получил 13,5 года тюрьмы за взятки
Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня 2019 года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов.
Футбол
РПЛ не вошла в топ-20 сильнейших лиг мира в 2019 году
На официальном сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) был обнародован рейтинг сильнейших лиг мира по итогам 2019 года.
Биатлон
Анфиса Резцова усомнилась в правильности подготовки дочери к сезону
Прославленная российская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова сообщила, что не вмешивается в процесс подготовки ее дочери Кристины к этапам Кубка мира.
Происшествия
Кошка из Архангельска два дня держала хозяйку на кухне
Кошка архангелогородки «взбесилась», и женщина два дня просидела на кухне.
Происшествия
СК в Якутии начал проверку после нападения стаи собак на школьника
Общество
Петербург побил температурный рекорд 1957 года
Музыка
Британский монетный двор выпустил монеты в честь группы Queen
Происшествия
В Ивановской области перевернулся школьный автобус
Отмечается, что около 10:00 в районе деревни Пелгусово в заднюю часть микроавтобуса «Газель», перевозившего детей в школу, врезался автомобиль Renault Logan, в результате чего школьный автобус перевернулся.
Космос
Студенты и школьники из США предложили названия для нового марсохода NASA
Американское аэрокосмическое агентство NASA выберет название для марсохода миссии «Марс-2020» из списка, составленного школьниками и студентами.
Экономика
Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота
По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Армия и оружие
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
Политика
В Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине.
Здоровье
Эти 6 признаков дефицита цинка проявляются в ухудшении внешности
Медицинскими специалистами определены и перечислены шесть признаков дефицита цинка в организме, которые проявляются в ухудшении внешности.
Политика
Калужский сенатор досрочно уйдет из Совфеда на «серьезную должность»
Волков вошел в состав Совфеда 21 сентября 2015 года, срок его полномочий истекает в сентябре 2020 года, одновременно со сроком полномочий губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
Политика
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.