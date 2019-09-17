С 15 сентября на дюжине рейсов авиакомпании Utair пассажиры могут получить продукт доставки никотина LYFT, который производит British American Tobacco (BAT). Это следует из опубликованных условий акции, которые обнаружил РБК и подтвердил представитель «БАТ Россия».

с чего всё началось

Во вторник РБК сообщил, что с 15 сентября более чем на 10 рейсах авиакомпании Utair пассажиры смогут получить продукт доставки никотина LYFT, который производит BAT.

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