Общество
ТАССПассажирам Utair начнут раздавать табачные изделия в самолетах
Во вторник РБК сообщил, что с 15 сентября более чем на 10 рейсах авиакомпании Utair пассажиры смогут получить продукт доставки никотина LYFT, который производит BAT.
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с чего всё началось
С 15 сентября на дюжине рейсов авиакомпании Utair пассажиры могут получить продукт доставки никотина LYFT, который производит British American Tobacco (BAT). Это следует из опубликованных условий акции, которые обнаружил РБК и подтвердил представитель «БАТ Россия».РБК00:31
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