с чего всё началось

Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой "Тройка" выявили, что на их проездные поступили лишние деньги. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на Департамент транспорта столицы.

Пассажирам в Москве по ошибке пополнили «Тройки»

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