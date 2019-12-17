Транспорт
Газета.RuПассажирам в Москве по ошибке пополнили «Тройки»
Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой "Тройка" выявили, что на их проездные поступили лишние деньги. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на Департамент транспорта столицы.
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с чего всё началось
На произошедшее обратил внимание портал «Варламов.ру», который сообщил со ссылкой на неназванный источник, что это не единичный инцидент и что он связан с оплатой проезда на валидаторах для МЦД «Тройкой».РБКвчера в 14:39
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«Подарок к Новому году»: В Дептрансе объяснили зачисление денег на «Тройки»
Вечерняя Москвавчера в 14:51
Дептранс назвал ошибочное зачисление 20 тыс. руб. пассажирам за поездки на МЦД новогодним чудом от ЦППК
Агентство Москвавчера в 13:24
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