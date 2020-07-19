Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс" не вышел на связь в Бурятии. По данным регионального управления МЧС, на борту воздушного судна шесть человек, из них двое - экипаж, четверо - пассажиры.

Пассажирами пропавшего в Бурятии Ан-2 были пилоты других самолетов

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