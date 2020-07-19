Происшествия
ИнтерфаксПассажирами пропавшего в Бурятии Ан-2 были пилоты других самолетов
Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс" не вышел на связь в Бурятии. По данным регионального управления МЧС, на борту воздушного судна шесть человек, из них двое - экипаж, четверо - пассажиры.
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Политика
National Interest назвал экспорт пшеницы «гибридным оружием» России
Россия может использовать ограничения на экспорт пшеницы в качестве инструментов политического воздействия.
РБК 03:10
Общество
Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях в России
Сильные ливни, град и штормовой ветер придут вместе с незначительным похолоданием в центр Урала, а также на юг Тюменской, север Томской и в Кемеровскую области, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 17:23
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса стартовала в понедельник с космодрома на острове Танэгасима.
ТАСС Наука 18:04
Футбол
«Химки» получили деньги для участия в премьер-лиге
Денежные средства для участия в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) получил футбольный клуб «Химки» из Московской области.
ИА Красная Весна 11:43
Общество
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru 05:07
Футбол
Тедеско объяснил поражение от «Зенита» в полуфинале Кубка России
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Кубка России с «Зенитом» (1:2).
Metaratings 14:07
Автоспорт
Haas оштрафована, Магнуссен потерял девятое место
Если для Романа Грожана наказание почти ни на что не повлияло – он опустился с пятнадцатого места на шестнадцатое, то для Кевина Магнуссена штраф оказался болезненным.
F1news.ru 14:21
Политика
Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах
Президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что США одержали победу в двух мировых войнах.
BFM.ru 14:58
Политика
Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину
Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил об угрозе потерять страну из-за действий чиновников.
Lenta.ru 14:48
Общество
В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
За минувшие сутки в Москве умерли 15 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 15:01
Общество
В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
РИА Новости 17:03
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Армия и оружие
Россия следит за вошедшим в Черное море эсминцем ВМС США
Ранее стало известно, что ракетный эсминец Военно-морских сил (ВМС) США USS Porter направился в Черное море для участия в совместных учениях с Украиной.
Газета.Ru 16:40
Общество
В Москве оштрафовали журналиста Колесова за запрещенную символику
Останкинский суд Москвы оштрафовал журналиста Евгения Колесова на 1 тыс. рублей за демонстрацию запрещенного символа "квадрат Сварога" на сайте организации "Сила закона", президентом которой он является.
ТАСС 06:07
Происшествия
Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта
Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны.
ТАСС 16:53
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:49
Космос
Gliese 436 b — горящая ледяная экзопланета
V-kosmose.com вчера в 11:00
Общество
В Минске прошел митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В парке Дружбы в Минске прошел первый агитационный митинг кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, передает Tut.by.
РБК 14:45
Кино
Дисней определился с режиссерами продолжения саги о Соколином глазе
ИА Красная Весна 15:47
Армия и оружие
The Libyan Observer: маршал Хафтар вступил в переговоры по Ливии с США
Командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халиф Хафтар провел в своей резиденции под Бенгази переговоры с представителями Вашингтона.
Недвижимость.RU 17 июля в 16:59
Кино
Самый дорогой фильм в истории Netflix снимут режиссеры «Мстителей»
Piter.tv вчера в 07:25
Футбол
Месси в рекордный раз стал лучшим бомбардиром Примеры
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси в седьмой раз стал лучшим бомбардиром Примеры, установив рекорд по данному показателю.
Газета.Ru 18:02
Общество
Перевод автомобиля с бензина на газ будет обходиться россиянам на 90% дешевле
Обновленная программа, которая компенсирует населению траты на перевод автомобилей с бензина на газ, начнет работать с 20 июля.
ТАСС 17:08
Здоровье
Стало известно, как избавиться от лишнего жира без вреда для организма
Спортсмен-бодибилдер, тренер Михаил Малек рассказал, как избавиться от лишнего жира при помощи такой методики как "сушка".
Online47.ru 19:19
Экономика
Акции производителей перчаток обогнали Tesla по темпам роста
По итогам текущего года ожидается, что производители перчаток сообщат о росте выручки более чем на 100%.
Компания 12:28
Происшествия
Следком раскрыл имена убитых из дела губернатора Фургала
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала; следствие заявило о неопровержимости причастности губернатора.
Сиб.фм 16 июля в 20:33
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11